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Obustavljeno

Philips AventNatural flašica za bebe

SCF693/37

4.9

| (210) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod

Lako se kombinuje sa dojenjem

Naša nova flašica doprinosi prirodnijem doživljaju hranjenja na flašicu za bebu i za vas. Cucla ima inovativni dizajn sa laticama za prirodno prianjanje slično dojci, što olakšava bebi da kombinuje hranjenje iz dojki i flašice.

Pogledajte sve prednosti

Prirodno hvatanje cucle

Lako se kombinuje sa dojenjem

  • 3 flašice

  • 9 oz / 260 ml

  • Cucla sa sporim protokom

  • 1+ mesec

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.9

od 5

210

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

11/09/2017

Slovenija

Slovenija

Lepa na videz in uporabna.

Steklenička je enostavna za uporabo in lepo oblikovana. Sin z njo zelo lepo pije.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF627/25 Otroška steklenička Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF627/25 Otroška steklenička Natural

15/11/2021

Україна

Україна

Виріб є одним з найліпших придбань для моїх дітей!

Дуже рекомендую ці пляшечки,оскільки коли народився старший син і ми були вимушені годувати його з пляшечки ми спробували багато різних фірм,але коли придбали ці,я була в захваті в дитина теж,дуже зручні у використанні,легкі(син з часом сам почав тримати її у ручках) тому коли ми були в очікуванні другого сина питання про пляшечки вже не стояло,я придбала ці і ще ні разу не пошкодувала!!!

Prednosti

Легкість,зручність у використанні (завдяки широкому горлишку суміш легко насипати),компактність(не займає багато місця,тому зручно брати у дорогу)

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Datum upotrebe 2019-11-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Datum upotrebe 2019-11-14

11/11/2021

Україна

Україна

Дуже якісний виріб.

Дуже подобається,зручний те що шукала, дякую вам за якість

Prednosti

Так

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Datum upotrebe 2021-05-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Datum upotrebe 2021-05-11

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