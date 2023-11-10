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  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
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  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja
  • Za iskustvo hranjenja poput dojenja

Philips Avent Natural ResponseFlašica za bebu

SCY900/01

4.9
| (288) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

4 oz
4 oz
9 oz
9 oz
Za iskustvo hranjenja poput dojenja
Natural Response cucla za prirodnim odgovorom na sisanje otpušta mleko samo dok beba aktivno pije. Bebe mogu da piju, gutaju i dišu prema sopstvenom ritmu, kao na dojci. Sve to olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu.
Pogledajte sve prednosti

Cucla koja funkcioniše kao dojka

Za iskustvo hranjenja poput dojenja

  • Natural Response cucla

  • 4 oz / 125 ml

  • Cucla sa sporim protokom

  • 0–3 meseca

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Cucla pušta mleko samo dok beba aktivno pije

Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.

Prirodno hvatanje pomoću cucle u obliku dojke

Prirodno hvatanje pomoću cucle u obliku dojke

Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.

Pronalaženje prave cucle je važno

Pronalaženje prave cucle je važno

Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

288

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

2

10/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je jako dobar za kombinirano hranjenje!

Proizvod nam se svida jer smo mogli kombinirati dojenje i hranjenje adaptiranim mlijekom na bocicu bez da beba pocne odbijati dojku. Stvori se vakuum i mlijeko izlazi jedino ako beba aktivno povlaci. Nekad se zna stvoriti prejaki vakuum jer beba jako vuce pa se sisac uvuce unutra, to je jedina negativna stvar. Mi smo presli na hranjenje bocicom i beba je i dalje ostala na aventovoj jer smatramo da je to najbolji nacin imitiranja dojenja.

Prednosti

Odlicna za kombinaciju dojenja i hranjenja adaptiranim mlijekom

Mane

Treba paziti da beba ne napravi prejaki vakuum pa zbog toga ne moze vuci mlijeko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

31/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Pametna bočica

Na prvu je ova bočica prepoznatljiva po tradicionalnom Philips Avent dizajnu,jednostavnosti u linijama. Bočica je od 125 ml,lagana za držanje i rukovanje tak da ju bebač od svojih 5 mjeseci može gotovo sam držati,nema bojazni da će se s njom ozlijediti ili ju razbiti.Boca je izrađena da olakša mami,ali da pri tome i beba bude zadovoljna,sita i bez odvikavanja od dojke. Bočica djeluje na principu sisača kao i kod dojenja,koliko se beba trudi i sisa toliko mlijeka iz nje izlazi,bez prolijevanja i neželjenih posljedica.Moj dječak se sa 6 mjeseci doslovno sam nahrani, dohvati bočicu i zadovoljno siše, naravno uz moj nadzor jer uvijek je dobro biti odgovoran i na oprezu premda ova bočica zadovoljava visoke standarde kvalitete i sigurnosti.

Prednosti

Lako rukovanje,zaista onemogućuje neželjeno istjecanje tekućine (mlijeka) kroz sisač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

28/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Super bocica

Preporucujem svima ovu bocicu. Stvarno je super novi sistem :)

Prednosti

Spor protok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

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