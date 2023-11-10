2 godine garancije
Natural Response cucla
4 oz / 125 ml
Cucla sa sporim protokom
0–3 meseca
Natural Response cucla sa prirodnim odgovorom na sisanje je usklađena sa prirodnim ritmom hranjenja bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i ishrane na flašicu. Cucla poseduje jedinstveni otvor preko kojeg mleko izlazi samo dok ga beba aktivno pije. Dakle, kada beba prestane, da bi progutala mleko i udahnula vazduh, i mleko prestaje da izlazi.
Dizajn široke, mekane i savitljive cucle je takav da imitira oblik i osećaj dojke, što bebi pomaže da uhvati cuclu i da se hrani uz prijatan osećaj.
Ako vaša novorođena beba stalno ne uzima dovoljno mleka tokom hranjenja ili ima komplikacije u dobijanju mleka, pređite na cuclu sa većom brzinom protoka. Ako dođe do upornih problema sa hranjenjem, konsultujte zdravstvenog radnika.
4.9
od 5
288
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Kapetanica92
10/11/2023
Hrvatska
Proizvod je jako dobar za kombinirano hranjenje!
Proizvod nam se svida jer smo mogli kombinirati dojenje i hranjenje adaptiranim mlijekom na bocicu bez da beba pocne odbijati dojku. Stvori se vakuum i mlijeko izlazi jedino ako beba aktivno povlaci. Nekad se zna stvoriti prejaki vakuum jer beba jako vuce pa se sisac uvuce unutra, to je jedina negativna stvar. Mi smo presli na hranjenje bocicom i beba je i dalje ostala na aventovoj jer smatramo da je to najbolji nacin imitiranja dojenja.
Prednosti
Odlicna za kombinaciju dojenja i hranjenja adaptiranim mlijekom
Mane
Treba paziti da beba ne napravi prejaki vakuum pa zbog toga ne moze vuci mlijeko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
Tikica
31/05/2023
Hrvatska
Deo promocije
Pametna bočica
Na prvu je ova bočica prepoznatljiva po tradicionalnom Philips Avent dizajnu,jednostavnosti u linijama. Bočica je od 125 ml,lagana za držanje i rukovanje tak da ju bebač od svojih 5 mjeseci može gotovo sam držati,nema bojazni da će se s njom ozlijediti ili ju razbiti.Boca je izrađena da olakša mami,ali da pri tome i beba bude zadovoljna,sita i bez odvikavanja od dojke. Bočica djeluje na principu sisača kao i kod dojenja,koliko se beba trudi i sisa toliko mlijeka iz nje izlazi,bez prolijevanja i neželjenih posljedica.Moj dječak se sa 6 mjeseci doslovno sam nahrani, dohvati bočicu i zadovoljno siše, naravno uz moj nadzor jer uvijek je dobro biti odgovoran i na oprezu premda ova bočica zadovoljava visoke standarde kvalitete i sigurnosti.
Prednosti
Lako rukovanje,zaista onemogućuje neželjeno istjecanje tekućine (mlijeka) kroz sisač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
Nitaa91
28/05/2023
Hrvatska
Deo promocije
Super bocica
Preporucujem svima ovu bocicu. Stvarno je super novi sistem :)
Prednosti
Spor protok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
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