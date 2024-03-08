2 godine garancije
Natural Response cucla
11 oz / 330 ml
Cucla sa brzim protokom
6+ meseci
Bradavica Natural Response radi sa prirodnim ritmom hranjenja vaše bebe, što olakšava kombinovanje dojenja i hranjenja na flašicu. Bradavica ima jedinstveni otvor koji ispušta mleko samo kada beba aktivno pije. Dakle, kada zastanu da progutaju i udahnu, mleko takođe zastaje.
Široka, meka i fleksibilna bradavica je dizajnirana da oponaša oblik i osećaj dojke, pomažući bebi da je uhvati i da se udobno hrani.
Ventil za sprečavanje grčeva napravljen je tako da sprečava da vazduh ulazi u bebin stomak tokom hranjenja, kako bi smanjio grčeve i neprijatnost.
4.8
od 5
177
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Misic25
08/03/2024
Hrvatska
Deo promocije
Najbolje flasice i dude
Od pocetka koristimo vase flasice i dude i ni jednu drugu nije beba prihvatila
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Stevovic85
29/02/2024
Hrvatska
Deo promocije
Philips Avent bočice
Ovaj proizvod se jedini ne usmrdi. Bočice su odlicne za odrzavanje. Duda bočice odlicno sjeda u bebina usta od najranijih dana pa sve do sada. Prakticna i odlicna. Sve pohvale.
Prednosti
Funkcionalne,lako odrzavanjep
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Roda59
29/02/2024
Hrvatska
Deo promocije
Natural reaponse sisač
Jako smo zadovoljni sa bočicama i sisačima. Naši blizanci jako vole ove bočice!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011