2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Mekani jastučići za uši
Ravno sklapanje
Sa 12 sati reprodukcije imaćete dovoljno energije za slušanje muzike tokom celog dana.
BASS+ slušalice poseduju drajvere od 32 mm koji proizvode snažan, tutnjajući bas.
Dizajnirane za optimalno prianjanje, BASS+ slušalice poseduju okretne školjke i prilagodljivu traku za glavu kako bi obezbedile odlično prianjanje za sve korisnike.
4.4
od 5
30
Komentari
82%
preporučuje ovaj proizvod
Gogumir
13/02/2021
Hrvatska
Savršen zvuk
Najbolje uložene pare u ovu vrstu proizvoda! Topla preporuka !
Prednosti
Lagane , dobro leže na glavi , zvuk perfektan, baterija dugo drži, jednostavne za rukovanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši
ionko_p
13/05/2020
България
Verifikovani kupac
За цената си продуктът е отличен!
Използвам слушалките по най-разнообразен начин като съм ги свързал към телевизора, таблета, телефона, и компютъра. Нямаше никакви проблеми, с което и да е устройство единствено с компютъра срещнах проблем с това, че при някои софтуери не мога да ги ползвам, например с Тиймс на Майкрософт нещо не може да се върже. Ползвам ги и за бягане, стоят много стабилно на главата без да падат. Изолират достатъчно околният шум, а батерията за сега се представя отлично и си държи 12 часа както е описано, въпреки че слушам музика почти на макс.
Prednosti
Добра цена, добър звук, добра батерия, лесна връзка и първоначално и в последствие.
Mane
Само едно устройство може да се свърже в един и същи момент, което е недостатък, но по принцип го няма като опция за тези слушалки, на мен лично са ми доста неудобни бутоните за управление.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3075BK Безжични слушалки по ухото с микрофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3075BK Безжични слушалки по ухото с микрофон
S.W.A.T
24/08/2021
Україна
Варто придбати
Відмінні навушники за свої гроші. Працювали дуже довго. Були навіть під дощем. Використовував в основному на пробіжках, тому попадало і поту. Прослужили близько 3 років без нарікань, поки випадково сам їх не розламав. Єдиний "недолік" - від поту часто окислявся роз'єм для заряджання. Чистив зубною щіткою і спиртом, продовжували заряджатися і працювати. Крутий продукт. Дякую Phillips.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Stvarni rezultati se mogu razlikovati