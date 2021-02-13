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  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+

Obustavljeno

Bežične slušalice sa mikrofonom za nošenje na uvetu

SHB3075RD/00

4.4
| (30) Komentari | 82% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Osetite. BASS+
Philips BASS+ slušalice pružaju izuzetno snažan, upečatljiv bas u elegantnom i kompaktnom pakovanju. Bluetooth bežične slušalice sa dobrim izgledom, odličnim zvukom i vrhunskom vrednošću, za one koji traže više basa od muzike, bez dodatnog povećavanja dimenzija.
Pogledajte sve prednosti

Osetite. BASS+

  • Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Mekani jastučići za uši

  • Ravno sklapanje

Punjiva baterija pruža do 12 sati reprodukcije

Punjiva baterija pruža do 12 sati reprodukcije

Sa 12 sati reprodukcije imaćete dovoljno energije za slušanje muzike tokom celog dana.

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm

Snažni drajveri zvučnika od 32 mm

BASS+ slušalice poseduju drajvere od 32 mm koji proizvode snažan, tutnjajući bas.

Prilagodljive školjke i traka za glavu za optimalnu udobnost

Prilagodljive školjke i traka za glavu za optimalnu udobnost

Dizajnirane za optimalno prianjanje, BASS+ slušalice poseduju okretne školjke i prilagodljivu traku za glavu kako bi obezbedile odlično prianjanje za sve korisnike.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

30

Komentari

82%

preporučuje ovaj proizvod

1

13/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Savršen zvuk

Najbolje uložene pare u ovu vrstu proizvoda! Topla preporuka !

Prednosti

Lagane , dobro leže na glavi , zvuk perfektan, baterija dugo drži, jednostavne za rukovanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3075BL Bežične slušalice s mikrof. koje se stavljaju na uši

13/05/2020

България

България

Verifikovani kupac

За цената си продуктът е отличен!

Използвам слушалките по най-разнообразен начин като съм ги свързал към телевизора, таблета, телефона, и компютъра. Нямаше никакви проблеми, с което и да е устройство единствено с компютъра срещнах проблем с това, че при някои софтуери не мога да ги ползвам, например с Тиймс на Майкрософт нещо не може да се върже. Ползвам ги и за бягане, стоят много стабилно на главата без да падат. Изолират достатъчно околният шум, а батерията за сега се представя отлично и си държи 12 часа както е описано, въпреки че слушам музика почти на макс.

Prednosti

Добра цена, добър звук, добра батерия, лесна връзка и първоначално и в последствие.

Mane

Само едно устройство може да се свърже в един и същи момент, което е недостатък, но по принцип го няма като опция за тези слушалки, на мен лично са ми доста неудобни бутоните за управление.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3075BK Безжични слушалки по ухото с микрофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3075BK Безжични слушалки по ухото с микрофон

24/08/2021

Україна

Україна

Варто придбати

Відмінні навушники за свої гроші. Працювали дуже довго. Були навіть під дощем. Використовував в основному на пробіжках, тому попадало і поту. Прослужили близько 3 років без нарікань, поки випадково сам їх не розламав. Єдиний "недолік" - від поту часто окислявся роз'єм для заряджання. Чистив зубною щіткою і спиртом, продовжували заряджатися і працювати. Крутий продукт. Дякую Phillips.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

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