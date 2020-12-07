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  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+

Obustavljeno

Bluetooth slušalice

SHB3175BK/00

4.5
| (10) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Osetite. BASS+
Philips BASS+ slušalice pružaju izuzetno snažan, upečatljiv bas u elegantnom i izdržljivom pakovanju. Bluetooth bežične slušalice koje se nose preko ušiju, sa dobrim izgledom, odličnim zvukom i vrhunskom vrednošću, za one koji traže više basa od muzike, bez dodatnog povećavanja dimenzija.
Pogledajte sve prednosti

Osetite. BASS+

  • Drajveri od 40 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje preko ušiju

  • Mekani jastučići za uši

  • Kompaktno sklopive

Neodimijumski zvučnici od 40 mm

Neodimijumski zvučnici od 40 mm

Neodimijumski zvučnici od 40 mm koji proizvode snažan, smeo bas

Odlično prianjanje za svakoga

Odlično prianjanje za svakoga

Dizajn okretnih školjki i prilagodljiva traka za glavu omogućavaju odlično prianjanje za svakoga.

Veliki, smeo bas koji možete da osetite

Veliki, smeo bas koji možete da osetite

Snažni bas koji će podići uživanje u slušanju na sledeći nivo. Ne dopustite da vas zavara njegov elegantni dizajn jer posebno dizajnirani otvor za bas i specijalno podešeni drajveri proizvode izuzetno niske krajnje frekvencije koje daju slušalicama jedinstveni potpis Bass+ zvuka. Primenjena je zasebna akustična jačina zvuka da bi se obezbedio visok nivo doslednosti u performansama basa u svakoj produkciji.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

10

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

07/12/2020

Magyarország

Magyarország

Remek hang!!!

Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3175BK Bluetooth headset

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3175BK Bluetooth headset

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Prednosti

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

21/11/2020

Polska

Polska

Ok

Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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