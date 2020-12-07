2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 40 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje preko ušiju
Mekani jastučići za uši
Kompaktno sklopive
Neodimijumski zvučnici od 40 mm koji proizvode snažan, smeo bas
Dizajn okretnih školjki i prilagodljiva traka za glavu omogućavaju odlično prianjanje za svakoga.
Snažni bas koji će podići uživanje u slušanju na sledeći nivo. Ne dopustite da vas zavara njegov elegantni dizajn jer posebno dizajnirani otvor za bas i specijalno podešeni drajveri proizvode izuzetno niske krajnje frekvencije koje daju slušalicama jedinstveni potpis Bass+ zvuka. Primenjena je zasebna akustična jačina zvuka da bi se obezbedio visok nivo doslednosti u performansama basa u svakoj produkciji.
4.5
od 5
10
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Szabi72
07/12/2020
Magyarország
Remek hang!!!
Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3175BK Bluetooth headset
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3175BK Bluetooth headset
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Prednosti
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Zuzanna97
21/11/2020
Polska
Ok
Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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