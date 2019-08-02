ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+

Obustavljeno

Bežične Bluetooth® slušalice

SHB4385BK/00

5
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Osetite. BASS+
Philips BASS+ True Wireless slušalice pružaju vam snažan, smeo bas i potpunu slobodu. Živite slobodno uz izuzetno stabilnu vezu i veoma dugo trajanje baterije, kao i kompaktnu futrolu za punjenje. Dizajnirane su sa jedinicom za stabilnost koja pruža bezbedno prianjanje.
Pogledajte sve prednosti

Osetite. BASS+

  • Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

  • 6 + 6 sati reprodukcije

  • Sigurni dizajn

3 veličine umetaka za prilagođeno prianjanje

3 veličine umetaka za prilagođeno prianjanje

Silikonski umeci za uši isporučuju se u 3 veličine radi boljeg, prilagođenog prianjanja.

Punjiva baterija pruža do 6 sati reprodukcije

Punjiva baterija pruža do 6 sati reprodukcije

Sa 6 sati reprodukcije, imaćete dovoljno energije za slušanje muzike tokom dugačkih sesija. Povezivanjem na futrolu za punjenje dobijate dodatnih 6 sati reprodukcije.

Snažni drajveri zvučnika od 8,2 mm

Snažni drajveri zvučnika od 8,2 mm

BASS+ slušalice poseduju drajvere od 8,2 mm koji proizvode snažan, tutnjajući bas.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Stvarni rezultati se mogu razlikovati