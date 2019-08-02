2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
6 + 6 sati reprodukcije
Sigurni dizajn
Silikonski umeci za uši isporučuju se u 3 veličine radi boljeg, prilagođenog prianjanja.
Sa 6 sati reprodukcije, imaćete dovoljno energije za slušanje muzike tokom dugačkih sesija. Povezivanjem na futrolu za punjenje dobijate dodatnih 6 sati reprodukcije.
BASS+ slušalice poseduju drajvere od 8,2 mm koji proizvode snažan, tutnjajući bas.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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