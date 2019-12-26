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Obustavljeno

SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones

SHB6250/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/12/2019

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Doskonały dżwięk, lekka, łatwa obsługa i transport

Słuchawki dla każdego kto ceni jakość wykonania, funkcjonalność i niezawodność. Konstrukcja ułatwia dopasowanie do głowy a mała waga sprawia że nie czuje się faktu ich założenia. Możliwość złożenia ułatwia transport.

Prednosti

Doskonały dżwięk, lekka waga, możliwość złożenia.

Mane

Brak ładowarki i informacji o parametrach jakie powinna spełniać. Dołączony kabel USB na za małą długość a zakończenie inne niż w typowych ładowarkach telefonów komórkowych. Nie wystarczająca długość pracy baterii.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones

Datum upotrebe 2019-11-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones

Datum upotrebe 2019-11-26

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