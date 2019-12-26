Obustavljeno
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
KAKOR
26/12/2019
Polska
Verifikovani kupac
Doskonały dżwięk, lekka, łatwa obsługa i transport
Słuchawki dla każdego kto ceni jakość wykonania, funkcjonalność i niezawodność. Konstrukcja ułatwia dopasowanie do głowy a mała waga sprawia że nie czuje się faktu ich założenia. Możliwość złożenia ułatwia transport.
Prednosti
Doskonały dżwięk, lekka waga, możliwość złożenia.
Mane
Brak ładowarki i informacji o parametrach jakie powinna spełniać. Dołączony kabel USB na za małą długość a zakończenie inne niż w typowych ładowarkach telefonów komórkowych. Nie wystarczająca długość pracy baterii.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones
Datum upotrebe 2019-11-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones
Datum upotrebe 2019-11-26