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Slušalice
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2000 series Slušalice sa mikrofonom za unutrašnjost uha
Obustavljeno
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SHE2305BL/00
Dostupno kod
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Za iOS i Android
Aplikacija Philips Headphones vam omogućava da u potpunosti koristite prednosti svih mogućnosti slušalica. Možete da pristupite svim funkcijama koje će vam dati pružiti najbolji audio doživljaj sa mobilnog uređaja.
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