2 godine garancije
Obustavljeno
SHE3550BK/00
Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
Jastučići za uši se isporučuju u 2 veličine radi personalizovanog i savršenog prianjanja.
Philips Vibes slušalice za unutrašnjost uha poseduju efikasne drajvere unutar kompaktnog dizajna. Savršeno prianjaju dok snažno reprodukuju jasan zvuk i gromoglasni bas.
Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsku udobnost koja se zaista uklapa u oblik vašeg uha.
4.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Prednosti
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Mane
Nema mikrofona
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3550WT Slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE3550WT Slušalice