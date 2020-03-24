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  • Snažan zvuk, tutnjajući bas
  • Snažan zvuk, tutnjajući bas

Obustavljeno

Slušalice

SHE3550BK/00

4
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Plava
Plava
Snažan zvuk, tutnjajući bas
Izuzetno male Philips MyJam Beamers slušalice za unutrašnjost uha sa snažnim basom imaju ovalne umetke za udobnost.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn

Snažan zvuk, tutnjajući bas

  • Drajveri od 8,6 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

2 para zamenjivih gumenih jastučića za uši omogućavaju optimalno prianjanje

Jastučići za uši se isporučuju u 2 veličine radi personalizovanog i savršenog prianjanja.

Veliki bas i jasan zvuk kroz efikasne drajvere

Philips Vibes slušalice za unutrašnjost uha poseduju efikasne drajvere unutar kompaktnog dizajna. Savršeno prianjaju dok snažno reprodukuju jasan zvuk i gromoglasni bas.

Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsko i udobno nošenje

Umetak ovalne zvučne cevi omogućava ergonomsku udobnost koja se zaista uklapa u oblik vašeg uha.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Prednosti

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Mane

Nema mikrofona

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3550WT Slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE3550WT Slušalice

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