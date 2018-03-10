2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 12,2 mm / otvoreni umetak
Umetak za uvo
Lako ne znači krhko. Napravljen za život u pokretu, kabl slušalica poseduje ugrađeno ojačanje za veću izdržljivost i duži vek trajanja.
Kultni dizajn sa svežim, modernim detaljima visokog sjaja.
Daljinsko upravljanje lako za korišćenje omogućava puštanje ili pauziranje numera i odgovaranje na pozive jednostavnim pritiskom na taster.
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Слушалки с микрофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Слушалки с микрофон
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Prednosti
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Mane
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Prednosti
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Mane
Zvuk není perfektní
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem