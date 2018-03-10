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  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
  • Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.

Obustavljeno

Slušalice sa mikrofonom

SHE4205WT/00

4.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.
Neprimetan dodatak svakodnevnim aktivnostima uz veoma lako nošenje – slušalice Philips Flite Hyprlite daju jasan zvuk i bezbrižnu udobnost. Izuzetno su tanke i neverovatno lagane, pa ćete ih jedva osetiti u ušima.
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Slušalice koje prkose gravitaciji

Izuzetno mala težina. Snažan zvuk.

  • Drajveri od 12,2 mm / otvoreni umetak

  • Umetak za uvo

Izdržljivi kabl sa ojačanjem

Izdržljivi kabl sa ojačanjem

Lako ne znači krhko. Napravljen za život u pokretu, kabl slušalica poseduje ugrađeno ojačanje za veću izdržljivost i duži vek trajanja.

Elegantni sjajni metalik detalji

Elegantni sjajni metalik detalji

Kultni dizajn sa svežim, modernim detaljima visokog sjaja.

Daljinsko upravljanje za pozive bez upotrebe ruku i muziku

Daljinsko upravljanje za pozive bez upotrebe ruku i muziku

Daljinsko upravljanje lako za korišćenje omogućava puštanje ili pauziranje numera i odgovaranje na pozive jednostavnim pritiskom na taster.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Слушалки с микрофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Слушалки с микрофон

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Prednosti

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Mane

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Prednosti

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Mane

Zvuk není perfektní

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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  • Povrat u roku od 30 dana