2 godine garancije
Obustavljeno
SHL3175BK/00
Drajveri od 40mm / zatvoreni dizajn
Nošenje preko ušiju
Mekani jastučići za uši
Kompaktni sklopivi
Neodimijumski zvučnici od 40 mm koji proizvode snažan, smeo bas
Snažni bas koji će podići uživanje u slušanju na sledeći nivo. Ne dopustite da vas zavara njegov elegantni dizajn jer posebno dizajnirani otvor za bas i specijalno podešeni drajveri proizvode izuzetno niske krajnje frekvencije koje daju slušalicama jedinstveni potpis Bass+ zvuka. Primenjena je zasebna akustična jačina zvuka da bi se obezbedio visok nivo doslednosti u performansama basa u svakoj produkciji.
Jedinstveni dizajn kompaktnog sklapanja pruža vam najbolji doživljaj dok ste u pokretu. Slušalice mogu da se sklope ravno ili kompaktno radi lakše prenosivosti i lakog odlaganja.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Prednosti
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Mane
Nincs ilyen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal