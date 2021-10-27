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  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+
  • Osetite. BASS+

Obustavljeno

BASS+Slušalice sa mikrofonom

SHL3175BK/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Osetite. BASS+
Philips BASS+ slušalice vraćaju snažni, smeli bas u muziku. Uz snažni, upečatljivi bas u elegantnom i robusnom pakovanju, ove slušalice koje se nose preko ušiju napravljene su za one koji traže više basa od muzike, bez dodatnog povećavanja dimenzija.
Pogledajte sve prednosti

Osetite. BASS+

  • Drajveri od 40mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje preko ušiju

  • Mekani jastučići za uši

  • Kompaktni sklopivi

Neodimijumski zvučnici od 40 mm

Neodimijumski zvučnici od 40 mm

Neodimijumski zvučnici od 40 mm koji proizvode snažan, smeo bas

Veliki, smeo bas koji možete da osetite

Veliki, smeo bas koji možete da osetite

Snažni bas koji će podići uživanje u slušanju na sledeći nivo. Ne dopustite da vas zavara njegov elegantni dizajn jer posebno dizajnirani otvor za bas i specijalno podešeni drajveri proizvode izuzetno niske krajnje frekvencije koje daju slušalicama jedinstveni potpis Bass+ zvuka. Primenjena je zasebna akustična jačina zvuka da bi se obezbedio visok nivo doslednosti u performansama basa u svakoj produkciji.

Sklapaju se u kompaktnu formu radi lakog odlaganja i nošenja

Sklapaju se u kompaktnu formu radi lakog odlaganja i nošenja

Jedinstveni dizajn kompaktnog sklapanja pruža vam najbolji doživljaj dok ste u pokretu. Slušalice mogu da se sklope ravno ili kompaktno radi lakše prenosivosti i lakog odlaganja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Prednosti

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Mane

Nincs ilyen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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