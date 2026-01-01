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SHQ1300PK/00
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Oborite novi lični rekord uz pero-lake slušalice Actionfit SHQ1300. Otporne na znoj i kišu, ove izdržljive slušalice garantuju snažan bas i optimalno prianjanje zahvaljujući drajverima visokih performansi i dodacima za stabilnost u obliku slova C.
Drajveri od 8,6 mm / otvoreni dizajn
Umetak za uvo
Uz težinu od samo 5,7 g, ove Actionfit sportske slušalice toliko su lagane i udobne da ćete zaboraviti da ih nosite. Savršene su za održavanje tempa u poslednjim kilometrima.
Štipaljka za kabl se isporučuje sa ActionFit slušalicama i drži kabl tako da vam ne smeta dok ulažete dodatni napor pri vežbanju.
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Sertifikati IPX4 i IPX7 za slušalice i IPX2 za slušalice sa mikrofonom.