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Obustavljeno

Sportske slušalice

SHQ1300PK/00

Dostupno kod

Limun žuta i bela
Limun žuta i bela
Ružičasta
Ružičasta

Iskusite slobodu. Ne dozvolite da vas bilo šta zaustavi.

Oborite novi lični rekord uz pero-lake slušalice Actionfit SHQ1300. Otporne na znoj i kišu, ove izdržljive slušalice garantuju snažan bas i optimalno prianjanje zahvaljujući drajverima visokih performansi i dodacima za stabilnost u obliku slova C.

Pogledajte sve prednosti

Bezbedno prijanjanje i veoma mala težina

Iskusite slobodu. Ne dozvolite da vas bilo šta zaustavi.

  • Drajveri od 8,6 mm / otvoreni dizajn

  • Umetak za uvo

3 veličine umetaka za uši, za optimalno prijanjanje

3 veličine umetaka za uši, za optimalno prijanjanje

Izuzetno mala težina od 5,7 g, za vrhunsku udobnost*

Izuzetno mala težina od 5,7 g, za vrhunsku udobnost*

Uz težinu od samo 5,7 g, ove Actionfit sportske slušalice toliko su lagane i udobne da ćete zaboraviti da ih nosite. Savršene su za održavanje tempa u poslednjim kilometrima.

Isporučena štipaljka za kabl omogućava vežbanje bez upetljanih kablova

Isporučena štipaljka za kabl omogućava vežbanje bez upetljanih kablova

Štipaljka za kabl se isporučuje sa ActionFit slušalicama i drži kabl tako da vam ne smeta dok ulažete dodatni napor pri vežbanju.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Sertifikati IPX4 i IPX7 za slušalice i IPX2 za slušalice sa mikrofonom.