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Obustavljeno

ActionFit SHQ1400CL Sports headphones

SHQ1400CL/00

3.7
| (3) Komentari
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3.7

od 5

3

Komentari

4
3
2

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Prednosti

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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