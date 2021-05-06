2 godine garancije
Obustavljeno
SHQ1400CL/00
3.7
od 5
3
Komentari
supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Prednosti
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki
Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki