2 godine garancije
Obustavljeno
SHQ3400LF/00
1.0
od 5
1
Pregled
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki