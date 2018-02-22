ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Obustavljeno

ActionFit SHQ3400LF Sports headphones

SHQ3400LF/00

1
| (1) Pregled
Pogledajte sve prednosti

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

1.0

od 5

1

Pregled

5
4
3
2

22/02/2018

Polska

Polska

Niewygodne, niedopasowane

Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana