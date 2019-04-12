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Obustavljeno

ActionFit SHQ3405BL Sports headphones with mic

SHQ3405BL/00

3
| (2) Komentari
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3.0

od 5

2

Komentari

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Ova recenzija je napisana za ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

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