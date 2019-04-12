Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.