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  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje

Serija 7000Steamer

STH7030/10

4.9
| (13) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Spremite garderober za korišćenje
Sva odeća koju posedujete sada može biti spremna za nošenje za tren oka uz Philips steamer serije 7000. Njegova podesiva glava i zašiljeni vrh na ploči za ispuštanje pare uklanjaju nabore brzo i ugodno pod bilo kojim uglom, uz tehnologiju OptimalTemp koja garantuje da nema progorevanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Praktično, brzo i efikasno peglanje parom

Spremite garderober za korišćenje

  • Snaga od 1500 W, do 28 g/min

  • Grejna ploča OptimalTEMP

  • Zagrevanje za 30 sekundi

  • Rezervoari za vodu od 100 + 200 ml

Podesiva glava za lako i ugodno peglanje parom

Inovativna podesiva glava omogućava da zagladite nabore pod bilo kojim uglom, što vam pruža mogućnost da peglate parom vertikalno ili horizontalno po vašem izboru!

Zašiljeni vrh koji efikasno doseže do bilo kog dela vaše odeće

Ploča za ispuštanje pare ima zašiljeni vrh pomoću kog možete lako da zagladite nabore uz dodatnu preciznost na teško dostupnim mestima kao što su dugmad, kragne i karneri.

Spremno za početak peglanja parom za samo 30 sekundi

Vaš aparat za peglanje parom je spreman za samo 30 sekundi kad god vam je potreban. Svetlo označava da je aparat spreman za peglanje, kako biste mogli da budete gotovi za tren oka. Idealan za odluke o izboru odeće u poslednjem trenutku.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.9

od 5

13

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jako brzo i praktično

Steamer je odličan i jako praktičan pogotovo za jutarnje peglanje prije posla, odmah je spreman za korištenje i stvarno radi svoj posao. Također, odličan je za putovanja, s obzirom da se većina roba mora opet peglati, ovaj steamer spašava situaciju.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

19/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Obavezna stvar za put

Steamer radi iznad ocekivanja jer u potpunosti mijenja funkcije pegle. Sto znaci da je spas za putovanja. Uspostava nije komplicirana, a uz to prekrasno izgleda. Vrecica koja dode uz njega je super za cuvanje uredaja. Mala zamjerka je da je malo tezak ako se pegla vise od jednog komada odjece.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Удобен и компактен уред

Бързо и лесно изглажда всяка гънка. Удобен уред за път. Вкъщи с удовоствие го ползвам за изхлаждане на завеси и пердета.

Prednosti

Лесно преносим уред на пара

Mane

За сега не намирам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 7000 STH7030/10 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 7000 STH7030/10 Ръчен уред за гладене с пара

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  1. Nezavisni institut&nbsp;je ispitao prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, nakon 10 sekundi primene pare.

  2. U poređenju sa modelom Philips GC362, na osnovu izveštaja o internom Philips testiranju