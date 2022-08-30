2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 1500 W, do 28 g/min
Grejna ploča OptimalTEMP
Zagrevanje za 30 sekundi
Rezervoari za vodu od 100 + 200 ml
Inovativna podesiva glava omogućava da zagladite nabore pod bilo kojim uglom, što vam pruža mogućnost da peglate parom vertikalno ili horizontalno po vašem izboru!
Ploča za ispuštanje pare ima zašiljeni vrh pomoću kog možete lako da zagladite nabore uz dodatnu preciznost na teško dostupnim mestima kao što su dugmad, kragne i karneri.
Vaš aparat za peglanje parom je spreman za samo 30 sekundi kad god vam je potreban. Svetlo označava da je aparat spreman za peglanje, kako biste mogli da budete gotovi za tren oka. Idealan za odluke o izboru odeće u poslednjem trenutku.
Nagrade
4.9
od 5
13
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
zara1234
30/08/2022
Hrvatska
Jako brzo i praktično
Steamer je odličan i jako praktičan pogotovo za jutarnje peglanje prije posla, odmah je spreman za korištenje i stvarno radi svoj posao. Također, odličan je za putovanja, s obzirom da se većina roba mora opet peglati, ovaj steamer spašava situaciju.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Ttt7
19/08/2022
Hrvatska
Obavezna stvar za put
Steamer radi iznad ocekivanja jer u potpunosti mijenja funkcije pegle. Sto znaci da je spas za putovanja. Uspostava nije komplicirana, a uz to prekrasno izgleda. Vrecica koja dode uz njega je super za cuvanje uredaja. Mala zamjerka je da je malo tezak ako se pegla vise od jednog komada odjece.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7030/10 Steamer
Е.К.
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Удобен и компактен уред
Бързо и лесно изглажда всяка гънка. Удобен уред за път. Вкъщи с удовоствие го ползвам за изхлаждане на завеси и пердета.
Prednosti
Лесно преносим уред на пара
Mane
За сега не намирам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 7000 STH7030/10 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 7000 STH7030/10 Ръчен уред за гладене с пара
Nezavisni institut je ispitao prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, nakon 10 sekundi primene pare.
U poređenju sa modelom Philips GC362, na osnovu izveštaja o internom Philips testiranju