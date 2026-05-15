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  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje
  • Spremite garderober za korišćenje

Serija 7000Steamer

STH7060/80

4.7
| (118) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Spremite garderober za korišćenje
Sva odeća koju posedujete sada može biti spremna za nošenje za tren oka uz Philips ručni steamer serije 7000. Njegova podesiva glava i zašiljeni vrh na ploči za ispuštanje pare uklanjaju nabore brzo i ugodno pod bilo kojim uglom, uz tehnologiju OptimalTemp koja garantuje da nema progorevanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Praktično, brzo i efikasno peglanje parom

Spremite garderober za korišćenje

  • Snaga od 1500 W, do 28 g/min

  • Grejna ploča OptimalTEMP

  • Zagrevanje za 30 sekundi

  • Rezervoari za vodu od 100 + 200 ml

  • Priloženi Stylemat

Ubija do 99,9% bakterija* radi osvežavanja i uklanjanja neprijatnih mirisa

Osim uklanjanja nabora, aparat serije 7000 takođe osvežava odeću (kao i mekane predmete, zavese i igračke) i uklanja neprijatne mirise tako što ubija do 99,9% bakterija*.

Podesiva glava za lako i ugodno peglanje parom

Inovativna podesiva glava omogućava da zagladite nabore pod bilo kojim uglom, što vam pruža mogućnost da peglate parom vertikalno ili horizontalno po vašem izboru!

Zašiljeni vrh koji efikasno doseže do bilo kog dela vaše odeće

Ploča za ispuštanje pare ima zašiljeni vrh pomoću kog možete lako da zagladite nabore uz dodatnu preciznost na teško dostupnim mestima kao što su dugmad, kragne i karneri.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.7

od 5

118

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

15/05/2026

Srbija

Srbija

Brzo, jednostavno pegla sve vrste tkanina

Prezadovoljna proizvodom. Brzo pegla sve vrste tkanina, jednostavan za koriscenje, lako se odlaze, savrsen ukoliko nemate mesta za dasku i obicnu peglu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

Date of Use 2025-11-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

Date of Use 2025-11-10

06/12/2022

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod ima sjajne karakteristike. Preporucu

Preporucujem svima. Da nam sve bude lepo 🥰 Koriscen od strane komsinice. Svoje nisam imala priliku da imam. Tako da nemam ni slike 😇

Mane

/

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

06/12/2022

Srbija

Srbija

Odlican proizvod

Odlicna, veoma laka za koriscenje. Sa njom ni je svaki dan laksi. Svaka preporuka.

Prednosti

Laka, efikasna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

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  1. Nezavisni institut&nbsp;je ispitao prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, nakon 10 sekundi primene pare.

  2. U poređenju sa modelom Philips GC362, na osnovu izveštaja o internom Philips testiranju