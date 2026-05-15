2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 1500 W, do 28 g/min
Grejna ploča OptimalTEMP
Zagrevanje za 30 sekundi
Rezervoari za vodu od 100 + 200 ml
Priloženi Stylemat
Osim uklanjanja nabora, aparat serije 7000 takođe osvežava odeću (kao i mekane predmete, zavese i igračke) i uklanja neprijatne mirise tako što ubija do 99,9% bakterija*.
Inovativna podesiva glava omogućava da zagladite nabore pod bilo kojim uglom, što vam pruža mogućnost da peglate parom vertikalno ili horizontalno po vašem izboru!
Ploča za ispuštanje pare ima zašiljeni vrh pomoću kog možete lako da zagladite nabore uz dodatnu preciznost na teško dostupnim mestima kao što su dugmad, kragne i karneri.
Nagrade
4.7
od 5
118
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
maja0505
15/05/2026
Srbija
Brzo, jednostavno pegla sve vrste tkanina
Prezadovoljna proizvodom. Brzo pegla sve vrste tkanina, jednostavan za koriscenje, lako se odlaze, savrsen ukoliko nemate mesta za dasku i obicnu peglu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Date of Use 2025-11-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Date of Use 2025-11-10
Desica
06/12/2022
Srbija
Deo promocije
Ovaj proizvod ima sjajne karakteristike. Preporucu
Preporucujem svima. Da nam sve bude lepo 🥰 Koriscen od strane komsinice. Svoje nisam imala priliku da imam. Tako da nemam ni slike 😇
Mane
/
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Andrijanaaa98
06/12/2022
Srbija
Deo promocije
Odlican proizvod
Odlicna, veoma laka za koriscenje. Sa njom ni je svaki dan laksi. Svaka preporuka.
Prednosti
Laka, efikasna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Nezavisni institut je ispitao prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, nakon 10 sekundi primene pare.
U poređenju sa modelom Philips GC362, na osnovu izveštaja o internom Philips testiranju