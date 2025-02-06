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  • Napravljeno za život u pokretu.
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  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
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  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.
  • Napravljeno za život u pokretu.

Obustavljeno

FidelioPotpuno bežične slušalice

T1BK/00

4
| (7) Komentari

5 Nagrade

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Napravljeno za život u pokretu.
Prepustite se muzici. Prostorni, detaljni zvuk ovih vrhunskih potpuno bežičnih slušalica prenosi vas u središte miksa. Naše najbolje redukovanje buke i bezbedno, udobno prianjanje omogućavaju vam da se prepustite gde god da se nalazite.
Pogledajte sve prednosti

Napravljeno za život u pokretu.

  • Prirodni Fidelio zvuk

  • Noise Canceling Pro+

  • Smanjenje buke vetra

  • Vrhunsko univerzalno prianjanje

Philips Fidelio. Bogat, prirodan zvuk.

Philips Fidelio. Bogat, prirodan zvuk.

Elektronska dens muzika ili rok, klasična ili hip-hop, ove audiofilske slušalice omogućavaju vam da sve slušate baš kao da ste u studiju. Drajveri sa balansiranom armaturom otkrivaju najsuptilnije visoke tonove i bogate, prirodne vokale. Dinamički drajveri daju dubok, precizan bas i raskošne instrumentalne teksture.

Prepustite se bilo gde. Noise Canceling Pro+.

Prepustite se bilo gde. Noise Canceling Pro+.

Gde god da se nalazite, ove potpuno bežične slušalice stvaraju savršen prostor za slušanje. Hibridno redukovanje buke koristi vrhunski hardver i naprednu obradu zvuka za blokiranje neželjenih zvukova. Umeci od Comply pene koja prigušuje buku doprinose obuhvatajućem doživljaju uz bezbedno, udobno prianjanje.

Više muzike. 48 sati reprodukcije sa futrolom za punjenje.

Sa potpuno napunjenim slušalicama i potpuno napunjenom futrolom možete da putujete sa više od jednog dana reprodukcije u džepu. Uz to, muzika se pauzira kada izvadite slušalicu, pa nećete propustiti ni takt. Futrola može da se puni bežično.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.0

od 5

7

Komentari

4
3

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Prednosti

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Mane

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Ova recenzija je napisana za Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napisana za Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/07/2024

România

România

Super

Cele mai ok casti au fost primite cadou ca și preț și calitate

Prednosti

Sunetul

Mane

Basul puțin cam slab

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio T1WT Căşti true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio T1WT Căşti true wireless

25/03/2024

Česká republika

Česká republika

Fidelio T1

Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

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