2 godine garancije
Obustavljeno
T1BK/00
Prirodni Fidelio zvuk
Noise Canceling Pro+
Smanjenje buke vetra
Vrhunsko univerzalno prianjanje
Elektronska dens muzika ili rok, klasična ili hip-hop, ove audiofilske slušalice omogućavaju vam da sve slušate baš kao da ste u studiju. Drajveri sa balansiranom armaturom otkrivaju najsuptilnije visoke tonove i bogate, prirodne vokale. Dinamički drajveri daju dubok, precizan bas i raskošne instrumentalne teksture.
Gde god da se nalazite, ove potpuno bežične slušalice stvaraju savršen prostor za slušanje. Hibridno redukovanje buke koristi vrhunski hardver i naprednu obradu zvuka za blokiranje neželjenih zvukova. Umeci od Comply pene koja prigušuje buku doprinose obuhvatajućem doživljaju uz bezbedno, udobno prianjanje.
Sa potpuno napunjenim slušalicama i potpuno napunjenom futrolom možete da putujete sa više od jednog dana reprodukcije u džepu. Uz to, muzika se pauzira kada izvadite slušalicu, pa nećete propustiti ni takt. Futrola može da se puni bežično.
Nagrade
4.0
od 5
7
Komentari
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Prednosti
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Mane
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Ova recenzija je napisana za Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napisana za Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Yanis888
05/07/2024
România
Super
Cele mai ok casti au fost primite cadou ca și preț și calitate
Prednosti
Sunetul
Mane
Basul puțin cam slab
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio T1WT Căşti true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio T1WT Căşti true wireless
Giocqbal
25/03/2024
Česká republika
Fidelio T1
Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka