TAA1009RD/10
Od parka do ulice
Prepustite se melodijama pomoću slušalica otpornih na znoj koje prate vaše kretanje uz jasan zvuk i energičan bas. Dizajn sa fleksibilnim lučnim potpornicima održava slušalice na mestu a kabl od 1,2 m je savršene dužine za držanje telefona u džepu.
Drajveri od 12 mm za jasan zvuk
Lučni potpornici za dobro prianjanje
Dužina kabla od 1,2 m
IPX4 otpornost na prskanje / znoj
Savršeno uštimovani neodijumski drajveri od 12 mm daju jasan zvuk, a otvori za bas poboljšavaju zvuk niskih tonova. Slušalice udobno nasedaju na unutrašnjost uveta ne zarivajući se u ušni kanal.
Savitljivi i profilisani držači slušalica omogućavaju da čvrsto a udobno podesite ove lagane slušalice. Možete da se slobodno krećete ne brinući da će vam spasti u ključnom trenu.
Priloženi daljinski upravljač na kablu sa 3 dugmeta pretvara korišćenje ovih slušalica u jednostavno zadovoljstvo. Obavljajte pozive, krećite se kroz plejliste i pitajte glasovnog pomoćnika bilo šta – sve to bez dodirivanja pametnog telefona.
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