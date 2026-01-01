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1000 seriesSportske slušalice za unutrašnjost uha sa mikrofonom

TAA1009RD/10

Dostupno kod

Crna
Crna
Crvena
Crvena
Tamnosiva
Tamnosiva

Od parka do ulice

Prepustite se melodijama pomoću slušalica otpornih na znoj koje prate vaše kretanje uz jasan zvuk i energičan bas. Dizajn sa fleksibilnim lučnim potpornicima održava slušalice na mestu a kabl od 1,2 m je savršene dužine za držanje telefona u džepu.

Pogledajte sve prednosti

Od parka do ulice

  • Drajveri od 12 mm za jasan zvuk

  • Lučni potpornici za dobro prianjanje

  • Dužina kabla od 1,2 m

  • IPX4 otpornost na prskanje / znoj

Jasan zvuk, energičan bas

Savršeno uštimovani neodijumski drajveri od 12 mm daju jasan zvuk, a otvori za bas poboljšavaju zvuk niskih tonova. Slušalice udobno nasedaju na unutrašnjost uveta ne zarivajući se u ušni kanal.

Slušalice koje ne mrdaju s mesta bez obzira na to kako se krećete

Savitljivi i profilisani držači slušalica omogućavaju da čvrsto a udobno podesite ove lagane slušalice. Možete da se slobodno krećete ne brinući da će vam spasti u ključnom trenu.

Daljinski upravljač na kablu sa 3 dugmeta. Lako upravljajte muzikom i pozivima.

Priloženi daljinski upravljač na kablu sa 3 dugmeta pretvara korišćenje ovih slušalica u jednostavno zadovoljstvo. Obavljajte pozive, krećite se kroz plejliste i pitajte glasovnog pomoćnika bilo šta – sve to bez dodirivanja pametnog telefona.

Tehničke specifikacije

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