2 godine garancije
Obustavljeno
TAE4105BK/00
Drajveri od 10 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
Crna
Šta je život u pokretu bez omiljene muzike? Ove slušalice pružaju snažan i upečatljiv bas iz snažnih neodimijumskih drajvera od 10 mm, uz ugodno slušanje zahvaljujući umecima koji prianjaju baš kako treba.
Ovalna akustička cev i tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši omogućavaju udoban oblik. Uživajte u svakoj sekundi omiljene muzike.
Obavite poziv. Pauzirajte plejlistu. Sve to bez korišćenje pametnog telefona. Konektor pod uglom pomaže da slušalice ostanu povezane na pametni uređaj – praktično rešenje ako telefon držite u džepu.
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