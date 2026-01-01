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  • Stiže bas
  • Stiže bas

Obustavljeno

Slušalice sa mikrofonom za unutrašnjost uha

TAE4105BK/00

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Stiže bas
Uživajte u snažnom basu za sve numere. Ove slušalice za unutrašnjost uha pružaju udobno prianjanje, dok daljinski upravljač na kablu olakšava pauziranje plejliste. Savršeno rešenje kada primite poziv neposredno pre nego što se začuje bas u vašoj omiljenoj numeri!
Pogledajte sve prednosti

Stiže bas

  • Drajveri od 10 mm / zatvoreni dizajn

  • Za unutrašnjost uha

  • Crna

Snažan bas. Jasan zvuk.

Šta je život u pokretu bez omiljene muzike? Ove slušalice pružaju snažan i upečatljiv bas iz snažnih neodimijumskih drajvera od 10 mm, uz ugodno slušanje zahvaljujući umecima koji prianjaju baš kako treba.

Uživajte u glasnoj muzici uz pravu udobnost

Ovalna akustička cev i tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši omogućavaju udoban oblik. Uživajte u svakoj sekundi omiljene muzike.

Daljinski upravljač na kablu. Lako upravljajte muzikom i pozivima.

Obavite poziv. Pauzirajte plejlistu. Sve to bez korišćenje pametnog telefona. Konektor pod uglom pomaže da slušalice ostanu povezane na pametni uređaj – praktično rešenje ako telefon držite u džepu.

Tehničke specifikacije

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