Stiže bas

Uživajte u snažnom basu za sve numere. Ove slušalice za unutrašnjost uha pružaju udobno prianjanje, dok daljinski upravljač na kablu olakšava pauziranje plejliste. Savršeno rešenje kada primite poziv neposredno pre nego što se začuje bas u vašoj omiljenoj numeri!