Obustavljeno
TAE4105BL/00
Stiže bas
Uživajte u snažnom basu za sve numere. Ove slušalice za unutrašnjost uha pružaju udobno prianjanje, dok daljinski upravljač na kablu olakšava pauziranje plejliste. Savršeno rešenje kada primite poziv neposredno pre nego što se začuje bas u vašoj omiljenoj numeri!
Drajveri od 10 mm / zatvoreni dizajn
Za unutrašnjost uha
Plava
Šta je život u pokretu bez omiljene muzike? Ove slušalice pružaju snažan i upečatljiv bas iz snažnih neodimijumskih drajvera od 10 mm, uz ugodno slušanje zahvaljujući umecima koji prianjaju baš kako treba.
Ovalna akustička cev i tri veličine izmenjivih gumenih umetaka za uši omogućavaju udoban oblik. Uživajte u svakoj sekundi omiljene muzike.
Obavite poziv. Pauzirajte plejlistu. Sve to bez korišćenje pametnog telefona. Konektor pod uglom pomaže da slušalice ostanu povezane na pametni uređaj – praktično rešenje ako telefon držite u džepu.
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