TAEP200/12
Uživajte u svemu – od DVD do USB sadržaja
Vaš idealan plejer sa savršenim, stvarnim kvalitetom slike i mogućnošću reprodukcije gotovo svakog diska! Philips DVD plejer TAEP200 vam pruža filmski i muzički doživljaj zabave.
USB 2.0
12-bit video DAC je superiorni pretvarač digitalnog signala u analogni koji čuva svaki detalj originalnog kvaliteta slike. Reprodukuje suptilne nijanse i blagu gradaciju boja što daje življu i prirodniju sliku. Nedostaci uobičajenog 10-bitnog DAC konvertora postaju očiti kod reprodukcije na velikim ekranima i projektorima.
Reprodukujte praktično svaki disk – bez obzira na to da li je CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ili DVD-RW. Iskusite neprikosnovenu fleksibilnost i praktičnost reprodukcije svih diskova na jednom uređaju.
Šta god da gledate, na bilo kojem televizoru, Screen Fit garantuje da će slika ispuniti ceo ekran. Nezgodne crne trake gore i dole se eliminišu, bez potrebe za dosadnim ručnim podešavanjem. Samo pritisnite dugme Screen Fit, odaberite format i uživajte u filmu preko celog ekrana.
3.9
od 5
8
Komentari
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Prednosti
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Mane
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Datum upotrebe 2023-11-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Datum upotrebe 2023-11-22
0pītis
17/09/2023
Latvija
Brīnišķīgas īpašības
Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.
Prednosti
Jancis
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAEP200 DVD atskaņotājs
Datum upotrebe 2023-08-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAEP200 DVD atskaņotājs
Datum upotrebe 2023-08-17
Andreess
12/01/2022
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Produkt prosty w obsłudze
Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.
Prednosti
Małe gabaryty, prosta obsługa
Mane
BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Datum upotrebe 2020-12-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Datum upotrebe 2020-12-12
Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, prepoznatljivi HDMI izgled i HDMI logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.