Ugrađeni CD plejer sa fiokom

Bilo da je u pitanju stari miks CD iz prošlih vremena ili novo izdanje, ubacite srebrni disk u prednju fioku i uživajte u muzici koja vam je dragocena. Ugrađeni CD plejer prihvata sve CD formate, a informacije o numeri i reprodukciji možete da vidite na jasnom LED ekranu.