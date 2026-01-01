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  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
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  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka
  • Izrađen za visoku vernost zvuka

FidelioBluetooth® gramofon

TAFT1/10

Izrađen za visoku vernost zvuka

Bluetooth® gramofon FT1 poziva vas da se prepustite uživanju u muzici koju volite. Tanjir od livenog aluminijuma prefinjeno okreće vinilne ploče, a tu je i ugrađeni CD plejer. Možete ga podesiti i reprodukovati muziku bežično ili putem kabla.

Pogledajte sve prednosti

Izrađen za visoku vernost zvuka

  • Gramofon i CD plejer

  • Bluetooth® 5.4, Auracast™

  • Komponente visokog kvaliteta

  • RCA audio-izlaz, priključak za slušalice

Gramofon sa remenskim pogonom i dve brzine

Gramofon sa remenskim pogonom i dve brzine

Albumi. EP izdanja. Singlovi. Gramofon Philips Fidelio FT1 izrađen je od visokokvalitetnih komponenti kako biste godinama mogli da izvlačite ono najbolje iz svojih ploča. Vinilne ploče možete da reprodukujete pri 33 1/3 ili 45 rpm: jednostavno okrenite regulator sa taktilnim odzivom da biste izabrali odgovarajuću brzinu — i spustite iglu.

Ugrađeni CD plejer sa fiokom

Ugrađeni CD plejer sa fiokom

Bilo da je u pitanju stari miks CD iz prošlih vremena ili novo izdanje, ubacite srebrni disk u prednju fioku i uživajte u muzici koja vam je dragocena. Ugrađeni CD plejer prihvata sve CD formate, a informacije o numeri i reprodukciji možete da vidite na jasnom LED ekranu.

Jednostavno bežično povezivanje. Bluetooth® i Auracast™

Jednostavno bežično povezivanje. Bluetooth® i Auracast™

FT1 će se brzo upariti sa vašim bežičnim zvučnicima ili slušalicama putem Bluetooth® veze. Ili možete da koristite Auracast™ za emitovanje ploča i CD-ova koje reprodukujete na koliko god želite kompatibilnih zvučnika, što je odlično za zabave. Podrška za LC3 kodek pruža vam najbolji mogući zvuk.

Tehničke specifikacije

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Odricanje od odgovornosti

  1. Verbalni žig i logotipi Bluetooth® su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Verbalni žig i logotipi Auracast™ su žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.