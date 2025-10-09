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Fidelio Bluetooth® gramofon

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FidelioBluetooth® gramofon

TAFT1/10

Fidelio Bluetooth® gramofon

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Podržava kontrolu odabranih modela Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikrosistema, CD soundmachine uređaja i prenosivih radio uređaja.

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Aplikacija Philips Entertainment

Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 10.6 MB
  • 9 October 2025

Lokalizovani komercijalni letak

  • PDF datoteka, 938.4 kB
  • 8 December 2025

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Garancija

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