2 godine garancije
TAH4000BK/00
Dostupno kod
Prirodan zvuk. Dinamičan bas.
Udobno pristajanje na ušima
Zamenljive komponente
Do 70 sati reprodukcije
Posebno podešeni drajveri od 32 mm i Dynamic Bass donose vam odličan zvuk sa punim, bogatim basom čak i pri niskim jačinama. Ako gledate film ili igrate igrice, možete uključiti režim niske latencije u našoj pratećoj aplikaciji.
Mekane školjke za uši od PU kože i meka podesiva traka za glavu pružaju izuzetno udobno pristajanje. Radi najboljeg akustičnog zaptivanja i udobnosti, možete zameniti jastučiće za uši od memorijske pene ako se vremenom istroše. Takođe možete zameniti punjivu litijum-jonsku bateriju slušalica kada joj istekne radni vek.
Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a možete se povezati sa dva uređaja odjednom. Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.
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