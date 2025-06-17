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  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
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  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
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  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!
  • Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!

4000 seriesBežične slušalice koje se nose na ušima

TAH4209BK/00

4.9

| (9) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Crna
Crna
Plavi
Plavi
Ružičasta
Ružičasta
Svileno bela
Svileno bela

Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!

Uz do 55 sati reprodukcije, ove bežične slušalice koje se nose na ušima pružiće vam dane zadovoljstva između punjenja. Dobijate odličan zvuk, Dynamic Bass za dublji bas čak i pri malim jačinama zvuka, a možete da aktivirate i postavku malog kašnjenja za video.

Pogledajte sve prednosti

Lagane, udobne, sklopive i pružaju dane reprodukcije!

  • Lagane slušalice koje se nose na ušima

  • Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

  • Do 55 sati reprodukcije

  • Jasni pozivi

Toliko lagane i udobne da možete da ih nosite satima

Toliko lagane i udobne da možete da ih nosite satima

Ove slušalice koje se nose na ušima su osmišljene za svakodnevnu udobnost. Postavljena traka za glavu je toliko lagana da ćete je jedva osećati, a mekani jastučići za uši mogu da se nagnu tako da dobijete potpunu udobnost. Svaki jastučić za uši je tapaciran memorijskom penom: što ih duže nosite, više ćete ih voleti.

Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

Dobijate odličan zvuk iz drajvera od 32 mm i solidnu pasivnu izolaciju buke od prianjanja uz uvo. Ako volite dobar bas, aktivirajte Dynamic Bass putem aplikacije Philips Headphones da biste mogli da uživate u punoj snazi omiljenih numera, čak i kada slušate tiho.

Do 55 sati reprodukcije. USB-C punjenje

Do 55 sati reprodukcije. USB-C punjenje

Uz do 55 sati reprodukcije, ove bežične slušalice će vas pratiti kroz brojne plejliste. Potpuno će se napuniti za samo 2 sata putem USB-C veze, a brzih 15 minuta punjenja daće vam dovoljno napajanja za dodatna 2 sata reprodukcije muzike.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

9

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Prednosti

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana