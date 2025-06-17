2 godine garancije
Dostupno kod
Lagane slušalice koje se nose na ušima
Prirodan zvuk. Dinamičan bas.
Do 55 sati reprodukcije
Jasni pozivi
Ove slušalice koje se nose na ušima su osmišljene za svakodnevnu udobnost. Postavljena traka za glavu je toliko lagana da ćete je jedva osećati, a mekani jastučići za uši mogu da se nagnu tako da dobijete potpunu udobnost. Svaki jastučić za uši je tapaciran memorijskom penom: što ih duže nosite, više ćete ih voleti.
Dobijate odličan zvuk iz drajvera od 32 mm i solidnu pasivnu izolaciju buke od prianjanja uz uvo. Ako volite dobar bas, aktivirajte Dynamic Bass putem aplikacije Philips Headphones da biste mogli da uživate u punoj snazi omiljenih numera, čak i kada slušate tiho.
Uz do 55 sati reprodukcije, ove bežične slušalice će vas pratiti kroz brojne plejliste. Potpuno će se napuniti za samo 2 sata putem USB-C veze, a brzih 15 minuta punjenja daće vam dovoljno napajanja za dodatna 2 sata reprodukcije muzike.
4.9
od 5
9
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Prednosti
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe