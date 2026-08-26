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5000 seriesBežične slušalice koje se nose preko ušiju

TAH5209WT/00

5

| (2) Komentari

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna

Vrhunska udobnost, odličan zvuk, kompaktno sklapanje

Stavite ove bežične slušalice koje se nose preko ušiju i uživajte u pravoj udobnosti tokom slušanja. Dobijate bogat zvuk i dubok bas čak i pri malim jačinama zvuka, kao i do 65 sati reprodukcije. Uz to, lako se sklapaju radi kompaktnog odlaganja u pokretu.

Pogledajte sve prednosti

Vrhunska udobnost, odličan zvuk, kompaktno sklapanje

  • Lagane slušalice koje se nose preko ušiju

  • Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

  • Do 65 sati reprodukcije

  • Jasni pozivi

Toliko lagane i udobne da možete da ih nosite satima

Toliko lagane i udobne da možete da ih nosite satima

Ove slušalice koje se nose preko ušiju osmišljene su za svakodnevnu udobnost. Postavljena traka za glavu je toliko lagana da ćete je jedva osećati,a mekani jastučići za uši mogu da se nagnu tako da dobijete potpunu udobnost. Svaki jastučić za uši je tapaciran memorijskom penom: što ih duže nosite,više ćete ih voleti.

Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

Dobijate odličan zvuk iz drajvera od 40 mm i dobru pasivnu izolaciju buke od nošenja preko ušiju. Ako volite dobar bas,aktivirajte Dynamic Bass putem aplikacije Philips Headphones da biste mogli da uživate u punoj snazi omiljenih numera,čak i kada slušate tiho.

Do 65 sati reprodukcije i brzo punjenje

Do 65 sati reprodukcije i brzo punjenje

Uz do 65 sati reprodukcije,ove bežične slušalice će vas pratiti kroz brojne plejliste. Potpuno će se napuniti za samo 2 sata putem USB-C veze,a brzih 5 minuta punjenja daće vam dovoljno napajanja za dodatna 3 sata reprodukcije muzike.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

4
3
2
1

26/08/2026

Polska

Polska

Super słuchawki polecam

Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają

Prednosti

Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają

Mane

Brak

Ova recenzija je napisana za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2026-08-18

Ova recenzija je napisana za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2026-08-18

12/04/2026

Polska

Polska

Dynamiczny bas

polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips

Prednosti

Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały

Mane

Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi

Ova recenzija je napisana za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2026-03-12

Ova recenzija je napisana za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum upotrebe 2026-03-12

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