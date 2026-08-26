TAH5209WT/00
Vrhunska udobnost, odličan zvuk, kompaktno sklapanje
Stavite ove bežične slušalice koje se nose preko ušiju i uživajte u pravoj udobnosti tokom slušanja. Dobijate bogat zvuk i dubok bas čak i pri malim jačinama zvuka, kao i do 65 sati reprodukcije. Uz to, lako se sklapaju radi kompaktnog odlaganja u pokretu.
Lagane slušalice koje se nose preko ušiju
Prirodan zvuk. Dinamičan bas.
Do 65 sati reprodukcije
Jasni pozivi
Ove slušalice koje se nose preko ušiju osmišljene su za svakodnevnu udobnost. Postavljena traka za glavu je toliko lagana da ćete je jedva osećati,a mekani jastučići za uši mogu da se nagnu tako da dobijete potpunu udobnost. Svaki jastučić za uši je tapaciran memorijskom penom: što ih duže nosite,više ćete ih voleti.
Dobijate odličan zvuk iz drajvera od 40 mm i dobru pasivnu izolaciju buke od nošenja preko ušiju. Ako volite dobar bas,aktivirajte Dynamic Bass putem aplikacije Philips Headphones da biste mogli da uživate u punoj snazi omiljenih numera,čak i kada slušate tiho.
Uz do 65 sati reprodukcije,ove bežične slušalice će vas pratiti kroz brojne plejliste. Potpuno će se napuniti za samo 2 sata putem USB-C veze,a brzih 5 minuta punjenja daće vam dovoljno napajanja za dodatna 3 sata reprodukcije muzike.
5.0
od 5
2
Komentari
Kubix2137
26/08/2026
Polska
Super słuchawki polecam
Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają
Prednosti
Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają
Mane
Brak
Ova recenzija je napisana za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2026-08-18
Ova recenzija je napisana za 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2026-08-18
FabianNol
12/04/2026
Polska
Dynamiczny bas
polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips
Prednosti
Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały
Mane
Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi
Ova recenzija je napisana za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2026-03-12
Ova recenzija je napisana za 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum upotrebe 2026-03-12