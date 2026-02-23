Tehnologija sa 5 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim lokacijama.

Ove slušalice se odlikuju sistemom od pet mikrofona, a dva od tih mikrofona uz AI algoritam za smanjenje buke u kombinaciji pružaju izuzetno jasne pozive. Čak i ako ste na prometnoj gradskoj ulici tokom veoma vetrovitog dana – glas će se čuti jasno, a sagovornik neće biti ometen onim što se dešava u okruženju.