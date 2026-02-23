Pojmovi za pretragu

Slušalice
  • Uronite u udobnost Uronite u udobnost Uronite u udobnost

    Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

    TAH6000BK/00

    Prosečna ocena / 5
    • Komentari Komentari Komentari

    Uronite u udobnost

    Ostanite fokusirani uz slušalice sa prilagodljivim redukovanjem buke koje se nose preko ušiju, napravljene za godine udobne upotrebe. Nosite ih bežično da biste uronili u topao, prirodan zvuk u pokretu. Ili priključite kabl i uronite u Hi-Res Audio kada slušate putem kabla.

    Pogledajte sve pogodnosti

    Dostupno kod:

    Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Sa redukovanjem buke

    Uronite u udobnost

    • Prirodan zvuk. Dinamičan bas.
    • Udobno pristajanje preko ušiju
    • Prilagodljivo redukovanje buke
    • Do 80 sati reprodukcije

    Odličan zvuk čak i pri maloj jačini. Slušajte bežično ili putem kabla.

    Prilagođeni drajveri od 40 mm i Dynamic Bass u kombinaciji pružaju odličan zvuk sa punim, bogatim basom čak i pri maloj jačini zvuka. Da biste uživali u zvuku visoke rezolucije (Hi-Res), možete slušati putem kabla preko 3,5 mm audio-kabla (uključen) ili preko USB-C porta.

    Potpuno se prepustite uz prilagodljivo redukovanje buke

    Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.

    Udobno pristajanje i zamenljive komponente za godine upotrebe

    Mekane školjke za uši od PU kože i meka podesiva traka za glavu pružaju izuzetno udobno pristajanje. Radi najboljeg akustičnog zaptivanja i udobnosti, možete zameniti jastučiće za uši od memorijske pene ako se vremenom istroše. Takođe možete zameniti punjivu litijum-jonsku bateriju slušalica kada joj istekne radni vek.

    Stabilna Bluetooth® multipoint povezanost i lako uparivanje

    Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a možete se povezati sa dva uređaja odjednom. Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.

    Do 80 sati reprodukcije (50 sa uključenim redukovanjem buke)

    Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate do 80 sati reprodukcije sa punim punjenjem, a sa uključenim redukovanjem buke dobijate do 50 sati. Za brzo pojačanje, punite samo 5 minuta da biste dobili dodatna 4 sata.

    Tehnologija sa 5 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim lokacijama.

    Ove slušalice se odlikuju sistemom od pet mikrofona, a dva od tih mikrofona uz AI algoritam za smanjenje buke u kombinaciji pružaju izuzetno jasne pozive. Čak i ako ste na prometnoj gradskoj ulici tokom veoma vetrovitog dana – glas će se čuti jasno, a sagovornik neće biti ometen onim što se dešava u okruženju.

    Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite iskustvo.

    Osećate da vašoj muzici nešto nedostaje? Naša prateća aplikacija sadrži EQ, intuitivni ekvilajzer koji vam omogućava da doterate zvuk i istražite različita podešavanja ekvilajzera koristeći vrhove prstiju. Takođe možete koristiti aplikaciju da podesite redukovanje buke, aktivirate Dynamic Bass, upravljate povezanim uređajima, ažurirate firmver i još toga.

    Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.

    Prilagođeni drajveri u ovim slušalicama podešeni su na Philips zvučni potpis, koji donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom. Šta god da slušate, dopašće vam se ono što čujete.

    GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

    Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Akustični sistem
      Zatvoren
      Frekventni domet
      20–40.000 Hz
      Impendansa
      16 Oma
      Osetljivost
      108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
      Prečnik zvučnika
      40  mm
      Maksimalna ulazna snaga
      30  mW
      Tip drajvera
      Dinamično
      Zvuk visokog kvaliteta
      Da

    • Mogućnost priključivanja

      Bluetooth verzija
      6.0
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalni raspon
      Do 10  m
      Veza sa više uređaja
      Da
      Podržani kodek
      SBC
      Utičnica za slušalice
      3.5  mm

    • Spoljna kutija

      Dužina
      22.40  cm
      Broj korisničkih pakovanja
      3
      Širina
      22.00  cm
      Bruto težina
      1.65  kg
      Visina
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17697 0
      Neto težina
      0.81  kg
      Tarirana težina
      0.84  kg

    • Praktičnost

      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Google Fast Pair
      Da
      Moguća je nadogradnja firmvera
      Da
      Tip komandi
      Dugme
      Microsoft Swift Pair
      Da

    • Napajanje

      Broj baterija
      1 kom.
      Vreme punjenja
      2  sati
      Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke)
      50  sati
      Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke)
      80  sati
      Kratko vreme punjenja
      15 mins for 4 hrs
      Težina baterije (ukupno)
      14.8  g
      Kapacitet baterije (slušalice)
      720  mAh
      Tip baterije (slušalice)
      Litijum-polimerska (ugrađena)

    • Dimenzije pakovanja

      Visina
      25  cm
      Način pakovanja
      Karton
      Tip postavljanja na policu
      Viseći
      Širina
      21.2  cm
      Dubina
      6.9  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 17697 3
      Bruto težina
      0.500  kg
      Neto težina
      0.270  kg
      Tarirana težina
      0.230  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      19.20  cm
      Širina
      16.60  cm
      Dubina
      8.20  cm
      Težina
      0.024  kg

    • Dodaci

      Audio kabl
      Stereo kabl od 3,5 mm, L=1,0 m
      Vodič za brzi početak
      Da

    • Dizajn

      Boja
      Crna
      Stil nošenja
      Traka za glavu
      Sklopivi dizajn
      Ravno / ka unutra
      Materijal slušalica
      Sintetička koža
      Položaj na uhu
      Nošenje preko ušiju
      Vrste slušalica
      Zatvoreni dizajn

    • Telekomunikacije

      Mikrofon za pozive
      2 mics
      Smanjenje buke vetra
      Da

    • UPC

      UPC
      8 40063 20787 5

    • ANC funkcije

      ANC tehnologija
      Hybrid, ANC Pro
      Awareness režim
      Da
      Prilagodljivi ANC
      Da
      Mikrofon za ANC
      3 mikrofona
      ANC (Aktivno redukovanje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima
      • Apple Siri
      • Google Asistent
      Aktiviranje glasovnog pomoćnika
      Pritisnite višefunkcionalno dugme
      Podrška za glasovnog pomoćnika
      Da

    • Održivost

      Plastični oklop
      sadrži 52% recikliranog polikarbonata sa GRS sertifikatom, dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-00132492)

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Komentari

    Budite prvi koji će oceniti ovaj artikal

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.