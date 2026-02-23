TAH6000WT/00
Uronite u udobnost
Ostanite fokusirani uz slušalice sa prilagodljivim redukovanjem buke koje se nose preko ušiju, napravljene za godine udobne upotrebe. Nosite ih bežično da biste uronili u topao, prirodan zvuk u pokretu. Ili priključite kabl i uronite u Hi-Res Audio kada slušate putem kabla.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Prilagođeni drajveri od 40 mm i Dynamic Bass u kombinaciji pružaju odličan zvuk sa punim, bogatim basom čak i pri maloj jačini zvuka. Da biste uživali u zvuku visoke rezolucije (Hi-Res), možete slušati putem kabla preko 3,5 mm audio-kabla (uključen) ili preko USB-C porta.
Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.
Mekane školjke za uši od PU kože i meka podesiva traka za glavu pružaju izuzetno udobno pristajanje. Radi najboljeg akustičnog zaptivanja i udobnosti, možete zameniti jastučiće za uši od memorijske pene ako se vremenom istroše. Takođe možete zameniti punjivu litijum-jonsku bateriju slušalica kada joj istekne radni vek.
Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a možete se povezati sa dva uređaja odjednom. Android Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.
Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate do 80 sati reprodukcije sa punim punjenjem, a sa uključenim redukovanjem buke dobijate do 50 sati. Za brzo pojačanje, punite samo 5 minuta da biste dobili dodatna 4 sata.
Ove slušalice se odlikuju sistemom od pet mikrofona, a dva od tih mikrofona uz AI algoritam za smanjenje buke u kombinaciji pružaju izuzetno jasne pozive. Čak i ako ste na prometnoj gradskoj ulici tokom veoma vetrovitog dana – glas će se čuti jasno, a sagovornik neće biti ometen onim što se dešava u okruženju.
Osećate da vašoj muzici nešto nedostaje? Naša prateća aplikacija sadrži EQ, intuitivni ekvilajzer koji vam omogućava da doterate zvuk i istražite različita podešavanja ekvilajzera koristeći vrhove prstiju. Takođe možete koristiti aplikaciju da podesite redukovanje buke, aktivirate Dynamic Bass, upravljate povezanim uređajima, ažurirate firmver i još toga.
Prilagođeni drajveri u ovim slušalicama podešeni su na Philips zvučni potpis, koji donosi topao, prirodan zvuk sa dubokim basom. Šta god da slušate, dopašće vam se ono što čujete.
Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.
Zvuk
Mogućnost priključivanja
Spoljna kutija
Praktičnost
Napajanje
Dimenzije pakovanja
Dimenzije proizvoda
Dodaci
Dizajn
Telekomunikacije
UPC
ANC funkcije
Glasovni pomoćnik
Održivost
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.