2 godine garancije
Obustavljeno
TAH6506BK/00
Aktivno redukovanje buke
Tanke i lagane
Uparivanje sa više uređaja
Želite da smanjite buku dok ste u pokretu? Interni mikrofoni u kućištima ovih bežičnih slušalica koje se nose preko ušiju redukuju buku motora koju ne želite da čujete, pa možete da uživate u melodijama koje volite.
Ovalne slušalice i tanak okvir daju upečatljiv stilski pečat. Nošenje preko ušiju stvara prianjanje koje pasivno izoluje spoljnu buku. Drajveri od 32 mm daju dubok bas i jasan, detaljan zvuk.
Poboljšajte radni dan. Ove bežične slušalice mogu istovremeno da se povežu sa dva Bluetooth uređaja, uz mogućnost prebacivanja po potrebi. To vam omogućava da slušate muziku sa laptopa i da obavljate pozive pomoću telefona.
Komentari
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.