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  • Svaki trenutak. Svaki dan.
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  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
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  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.
  • Svaki trenutak. Svaki dan.

Obustavljeno

Bežične slušalice

TAH6506BK/00

Svaki trenutak. Svaki dan.
Ove upadljivo tanke bežične slušalice fokusirane su na usredsređenost. Gde god da slušate, aktivno potiskivanje buke omogućava vam da se prepustite muzici koju volite. Istovremeno obavljanje više zadataka takođe je jednostavno – možete istovremeno da ih uparite sa dva uređaja.
Pogledajte sve prednosti

Svaki trenutak. Svaki dan.

  • Aktivno redukovanje buke

  • Tanke i lagane

  • Uparivanje sa više uređaja

Usredsređeni na muziku. Aktivno redukovanje buke.

Usredsređeni na muziku. Aktivno redukovanje buke.

Želite da smanjite buku dok ste u pokretu? Interni mikrofoni u kućištima ovih bežičnih slušalica koje se nose preko ušiju redukuju buku motora koju ne želite da čujete, pa možete da uživate u melodijama koje volite.

Tanki dizajn za nošenje preko ušiju. Upečatljiv izgled.

Ovalne slušalice i tanak okvir daju upečatljiv stilski pečat. Nošenje preko ušiju stvara prianjanje koje pasivno izoluje spoljnu buku. Drajveri od 32 mm daju dubok bas i jasan, detaljan zvuk.

Bluetooth veza sa više uređaja. Bolji rad.

Bluetooth veza sa više uređaja. Bolji rad.

Poboljšajte radni dan. Ove bežične slušalice mogu istovremeno da se povežu sa dva Bluetooth uređaja, uz mogućnost prebacivanja po potrebi. To vam omogućava da slušate muziku sa laptopa i da obavljate pozive pomoću telefona.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.