2 godine garancije
TAH8000EWT/00
Detaljan, prirodan zvuk
Izmenjiva baterija
Noise Canceling Pro
Do 70 sati reprodukcije
Drajveri od 40 mm presvučeni svilom daju detaljan zvuk – a Dynamic Bass vam donosi pun, bogat bas čak i pri niskim jačinama zvuka. Podržani su kodeci LDAC i LC3, tako da možete izvući maksimum iz strimovanja visoke rezolucije, a možete slušati i žično preko USB-C priključka. Pored toga, možete uključiti Spatial Audio u našoj aplikaciji za impresivnije iskustvo slušanja.
Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.
Ako ste u pozivu, namenski mikrofoni i algoritam za redukovanje buke kombinuju se kako bi jasno uhvatili vaš glas i smanjili pozadinsku buku. Čak i ako ste na prometnoj gradskoj ulici po veoma vetrovitom danu – vaš glas će se čuti jasno, a osobu sa kojom razgovarate neće ometati ono što se dešava oko vas.
4.0
od 5
4
Komentari
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Prednosti
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne