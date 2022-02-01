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  • Napravljene za uživanje
  • Napravljene za uživanje
  • Napravljene za uživanje
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  • Napravljene za uživanje
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  • Napravljene za uživanje
  • Napravljene za uživanje
  • Napravljene za uživanje
  • Napravljene za uživanje
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  • Napravljene za uživanje
  • Napravljene za uživanje
  • Napravljene za uživanje
  • Napravljene za uživanje

Obustavljeno

Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Komentari
Napravljene za uživanje
Inspiracija. Motivacija. Koncentracija. Uz odlično aktivno redukovanje buke i jasan zvuk za pozive, ove bežične slušalice koje se nose na ušima su tu za vas. Potpuno integrisani Google Assistant omogućava vam da postignete više dok su vam ruke slobodne.
Pogledajte sve prednosti

Napravljene za uživanje

  • Noise Cancellation Pro

  • Ugrađen Google Assistant

  • Bluetooth veza sa više uređaja

  • Kontrola pomoću dodira

Hibridno aktivno redukovanje buke. Usredsredite se na ono što želite.

Hibridno aktivno redukovanje buke. Usredsredite se na ono što želite.

Kada neka numera traži vašu punu pažnju, ove bežične slušalice vam omogućavaju da joj se prepustite. Po jedan spoljni i unutrašnji mikrofon zajedno filtriraju spoljnu buku. Prekrijte desnu slušalicu da biste aktivirali Awareness režim kad je potrebno da čujete spoljni svet.

Zaobljeni dizajn za nošenje na ušima. Elegantan izgled, odličan zvuk.

Zaobljeni dizajn za nošenje na ušima. Elegantan izgled, odličan zvuk.

Zaobljene slušalice daju upečatljiv stilski pečat. Nošenje na ušima dizajnirane da pasivno izoluju spoljnu buku. Savršeno podešeni drajveri od 40 mm daju dubok bas, balansirane srednje tonove i živopisne visoke frekvencije.

Aplikacija Philips Headphones. Prilagođeno upravljanje zvukom.

Aplikacija Philips Headphones. Prilagođeno upravljanje zvukom.

Pojačajte bas. Smanjite visoke tonove. Aplikacija Philips Headphones pruža vam punu kontrolu nad muzikom koju slušate. Sami podešavajte nivoe ili birajte između unapred podešenih zvučnih stilova. Takođe pomoću jednog dodira možete da prelazite između unapred podešenih režima aktivnog redukovanja buke.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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1.9

od 5

17

Komentari

4

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Prednosti

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

22/04/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Mane

Мінусів поки не знайшов.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH9505BK Накладні бездротові навушники

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Prednosti

Wszytko

Mane

Nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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