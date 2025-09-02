2 godine garancije
Bežične slušalice koje se nose na ušima
Jačina zvuka je ograničena na 85 dB
LED lampice. Deljenje zvuka.
Izdržljive i sklopive
Namenski dizajnirane tako da budu izuzetno bezbedne za mlade uši, ove slušalice imaju ograničenje jačine zvuka od 75 dB za slušanje kod kuće ili tokom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima izvan doma, roditelji mogu da koriste aplikaciju Philips Headphones da bi podesili ograničenje jačine zvuka od 85 dB u režimu za putovanja.*
Velika zaobljena kontrolna dugmad sa donje strane slušalica olakšavaju deci da koriste ove slušalice, dok ih manja kućišta slušalica sa mekanim jastučićima čine udobnim za nošenje. Mekana traka za glavu lako se podešava za savršeno prianjanje i ima tačke sa zadnje strane koje deci pomažu da znaju na koju stranu da okrenu slušalice prilikom stavljanja.
Raznobojne LED lampice u slušalicama u kombinaciji sa njihovim raznobojnim dizajnom čine da se ističu na sve prave načine. LED lampice mogu da se podese tako da svetle različitim bojama: izvanredno za decu koja žele da pokažu svoj smisao za stil.
Nagrade
4.0
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Prednosti
dzwiek i design
Mane
nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Prednosti
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Prednosti
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Mane
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Jačina zvuka je ograničena na 75 dB u normalnom režimu i 85 dB u režimu za putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.