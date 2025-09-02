Dostupno kod
Bezbedne, zabavne i pogodne za putovanja
Sa šarenim LED svetlima na školjkama i zabavnom funkcijom bežičnog deljenja zvuka, ove slušalice su napravljene tako da ih deca obožavaju. Jačina zvuka je ograničena radi zaštite dečjeg sluha, a poseban režim putovanja omogućava deci da bezbedno slušaju i u bučnijim okruženjima.
Bežične slušalice koje se nose na ušima
Jačina zvuka ograničena na 85 dB
LED svetla. Deljenje zvuka
Izdržljive i sklopive
Specijalno dizajnirane za dodatnu zaštitu mladih ušiju, ove slušalice su ograničene na 75 dB za slušanje kod kuće ili tokom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima van kuće, roditelji mogu da koriste aplikaciju Philips Headphones kako bi podesili ograničenje jačine zvuka u režimu putovanja na 85 dB.*
Velika okrugla kontrolna dugmad na donjem delu školjki omogućavaju deci da lako koriste ove slušalice, dok manje školjke sa mekim jastučićima pružaju udobnost pri nošenju. Postavljena traka za glavu lako se podešava za savršeno pristajanje i ima tačkice na zadnjoj strani koje pomažu deci da vide kako pravilno da stave slušalice.
Šarene LED diode u školjkama, u kombinaciji sa višebojnim dizajnom ovih slušalica, ističu ih na pravi način. LED diode mogu da se podese tako da svetle različitim bojama: sjajno za decu koja žele da izraze sopstveni stil.
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Nagrade
4.0
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Prednosti
dzwiek i design
Mane
nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-08-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-08-02
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Prednosti
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-07-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-07-21
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Prednosti
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Mane
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-07-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Datum upotrebe 2025-07-15
Jačina zvuka je ograničena na 75 dB u normalnom režimu i 85 dB u režimu putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.