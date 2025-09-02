ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda sa dodatnom opremom
  • Primarna slika
  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija glavne upotrebe
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda sa dodatnom opremom
  • Primarna slika

Dečje bežične slušalice koje se nose na ušima

TAK4200MP/00

4

| (5) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Dostupno kod

Magenta ljubičasta
Magenta ljubičasta
Plava
Plava
Ružičasta
Ružičasta

Bezbedne, zabavne i pogodne za putovanja

Sa šarenim LED svetlima na školjkama i zabavnom funkcijom bežičnog deljenja zvuka, ove slušalice su napravljene tako da ih deca obožavaju. Jačina zvuka je ograničena radi zaštite dečjeg sluha, a poseban režim putovanja omogućava deci da bezbedno slušaju i u bučnijim okruženjima.

Pogledajte sve prednosti

Bezbedne, zabavne i pogodne za putovanja

  • Bežične slušalice koje se nose na ušima

  • Jačina zvuka ograničena na 85 dB

  • LED svetla. Deljenje zvuka

  • Izdržljive i sklopive

Uvek bezbedno, uvek zabavno. Ograničenja jačine zvuka za kuću i putovanja*

Uvek bezbedno, uvek zabavno. Ograničenja jačine zvuka za kuću i putovanja*

Specijalno dizajnirane za dodatnu zaštitu mladih ušiju, ove slušalice su ograničene na 75 dB za slušanje kod kuće ili tokom učenja. Za slušanje u bučnijim okruženjima van kuće, roditelji mogu da koriste aplikaciju Philips Headphones kako bi podesili ograničenje jačine zvuka u režimu putovanja na 85 dB.*

Udobne, prilagođene deci i jednostavne za korišćenje

Udobne, prilagođene deci i jednostavne za korišćenje

Velika okrugla kontrolna dugmad na donjem delu školjki omogućavaju deci da lako koriste ove slušalice, dok manje školjke sa mekim jastučićima pružaju udobnost pri nošenju. Postavljena traka za glavu lako se podešava za savršeno pristajanje i ima tačkice na zadnjoj strani koje pomažu deci da vide kako pravilno da stave slušalice.

Šareni dizajn sa LED svetlima

Šareni dizajn sa LED svetlima

Šarene LED diode u školjkama, u kombinaciji sa višebojnim dizajnom ovih slušalica, ističu ih na pravi način. LED diode mogu da se podese tako da svetle različitim bojama: sjajno za decu koja žele da izraze sopstveni stil.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Nagrade

  • Slika TPV_PBTAWARD127
  • Slika TPV_PBTAWARD135

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.0

od 5

5

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Prednosti

dzwiek i design

Mane

nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-08-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Prednosti

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-07-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Prednosti

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Mane

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-07-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum upotrebe 2025-07-15

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Jačina zvuka je ograničena na 75 dB u normalnom režimu i 85 dB u režimu putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.