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Dečije bežične slušalice otvorenog dizajna

TAK4607PP/00

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Ljubičasta
Ljubičasta
Siva
Siva
Zelena
Zelena

Savršen izbor za igranje

Ove bežične slušalice otvorenog dizajna omogućavaju deci da čuju sve. Ograničite vreme reprodukcije i jačinu zvuka pomoću Philips aplikacije. Bezbedni, prilagođeni dizajn i podesiva traka za glavu omogućavaju slušalicama da se prilagođavaju rastu deteta i sprečavaju spadanje tokom igre!

Pogledajte sve prednosti

Savršen izbor za igranje

  • Bežične slušalice otvorenog dizajna

  • Koštana provodljivost

  • Roditeljska kontrola pomoću aplikacije

  • IPX5 zaštita od vode

Udobni otvoreni dizajn

Udobni otvoreni dizajn

Deca su uvek u pokretu! Kućišta ovih laganih slušalica stoje neposredno ispred detetovih ušiju kako bi bezbedno ostala na mestu, bez obzira na to da li se dete igra, učestvuje u onlajn nastavi ili sluša muziku.

Otvoreni dizajn za potpunu svest o okruženju

Otvoreni dizajn za potpunu svest o okruženju

Ove slušalice koriste tehnologiju koštane provodljivosti kako bi deci omogućile da slušaju muziku, lekcije ili igre. To omogućava da slušalice stoje ispred ušiju, pa ste sigurni da će dete moći da čuje sve što se dešava u okruženju.

Roditelji mogu da ograničavaju jačinu zvuka i vreme reprodukcije pomoću Philips aplikacije

Roditelji mogu da ograničavaju jačinu zvuka i vreme reprodukcije pomoću Philips aplikacije

Lako ograničite jačinu zvuka i vreme reprodukcije pomoću Philips aplikacije. Nivo jačine zvuka slušalica u decibelima ograničen je na 85 dB, ali može da se smanji za osetljvije uši. Podesite vreme reprodukcije po danu ili nedelji, a glasovna poruka će podsetiti dete kada vreme istekne.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Prednosti

super pre dieťa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Datum upotrebe 2023-11-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Datum upotrebe 2023-11-03

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Odricanje od odgovornosti

  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.

  2. Jačina zvuka je ograničena na <85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.