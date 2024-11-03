TAK4607PP/00
Dostupno kod
Savršen izbor za igranje
Ove bežične slušalice otvorenog dizajna omogućavaju deci da čuju sve. Ograničite vreme reprodukcije i jačinu zvuka pomoću Philips aplikacije. Bezbedni, prilagođeni dizajn i podesiva traka za glavu omogućavaju slušalicama da se prilagođavaju rastu deteta i sprečavaju spadanje tokom igre!
Bežične slušalice otvorenog dizajna
Koštana provodljivost
Roditeljska kontrola pomoću aplikacije
IPX5 zaštita od vode
Deca su uvek u pokretu! Kućišta ovih laganih slušalica stoje neposredno ispred detetovih ušiju kako bi bezbedno ostala na mestu, bez obzira na to da li se dete igra, učestvuje u onlajn nastavi ili sluša muziku.
Ove slušalice koriste tehnologiju koštane provodljivosti kako bi deci omogućile da slušaju muziku, lekcije ili igre. To omogućava da slušalice stoje ispred ušiju, pa ste sigurni da će dete moći da čuje sve što se dešava u okruženju.
Lako ograničite jačinu zvuka i vreme reprodukcije pomoću Philips aplikacije. Nivo jačine zvuka slušalica u decibelima ograničen je na 85 dB, ali može da se smanji za osetljvije uši. Podesite vreme reprodukcije po danu ili nedelji, a glasovna poruka će podsetiti dete kada vreme istekne.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Prednosti
super pre dieťa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Datum upotrebe 2023-11-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Datum upotrebe 2023-11-03
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.
Jačina zvuka je ograničena na <85 dB u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.