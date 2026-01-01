Adaptivno redukovanje buke za bezbedno slušanje bilo gde

Adaptivno redukovanje buke automatski se prilagođava okruženju tako da deca mogu tiho da se koncentrišu – ili da čuju zvuk koji slušaju na bučnim mestima bez potrebe da pojačavaju zvuk! Kontrole na slušalicama aktiviraju režim Awareness tako da mogu čuti šta se dešava oko njih, dok režim Quick Awareness pojačava glasove tako da vas mogu čuti dok nose slušalice.