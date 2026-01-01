2 godine garancije
TAK5500RT/00
Dostupno kod
Jačina zvuka je ograničena na 85 dB
Noise Canceling Pro
Bežično deljenje zvuka
Izdržljive i sklopive
Ove slušalice imaju udobno naleganјe preko ušiju koje pomaže u pasivnom smanjenju okolne buke i ograničenje jačine zvuka od 75 dB koje je savršeno za slušanje u tišim okruženjima. Za bučnije lokacije, redukovanje buke može da se uključi preko slušalica ili aplikacije Philips Headphones – a roditelji mogu da podese režim za putovanja od 85 dB u aplikaciji.
Adaptivno redukovanje buke automatski se prilagođava okruženju tako da deca mogu tiho da se koncentrišu – ili da čuju zvuk koji slušaju na bučnim mestima bez potrebe da pojačavaju zvuk! Kontrole na slušalicama aktiviraju režim Awareness tako da mogu čuti šta se dešava oko njih, dok režim Quick Awareness pojačava glasove tako da vas mogu čuti dok nose slušalice.
Ako prijatelji vašeg deteta takođe imaju slušalice Philips K5500, mogu bežično međusobno da ih povežu i da slušaju isti zvuk. Jedne slušalice se povezuju na pametni uređaj sa kojeg žele da slušaju, a zatim je potrebno da oba korisnika četiri puta pritisnu višenamensko dugme kako bi aktivirali režim deljenja zvuka.
Komentari
Jačina zvuka je ograničena na 75 dB u normalnom režimu i 85 dB u režimu za putovanja, u skladu sa standardima EN 50332 za bezbedno slušanje.