2 godine garancije
Bas-refleks zvučnici
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, audio ulaz
Uživaćete u kristalno jasnom stereo zvuku sa dubokim basom pošto zvučnici za policu na najbolji način koriste snažni izlaz sistema od 20 W (RMS), uz niskotonce od 3” i Bass-Reflex portove. Digital Sound Control vam pruža izbor unapred podešenih stilova zvuka – od muzike do radio drama, uvek ćete dobiti najbolji zvuk za ono što slušate.
Muzika, podkasti, vesti, drame, sport – lista je bezgranična! Možete da uživate u kristalno jasnoj reprodukciji DAB+/FM radija, da strimujete zvuk putem Bluetooth veze ili da povežete druge izvore poput fleš uređaja putem USB veze, odnosno gramofona putem audio ulaza. Digitalni radio prijemnik sa memorijom za 20 stanica pruža kristalno jasan prijem, a CD plejer omogućava čitanje MP3 CD diskova i snimljenih CD diskova.
Podržani su Bluetooth LE Audio i LC3 kodek, za primetno bolji zvuk prilikom strimovanja. Podržan je i Auracast, pa ćete moći da strimujete sa kompatibilnog pametnog uređaja na mikro sistem i druge zvučnike sa podrškom za Auracast.
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Prednosti
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Mane
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Verifikovani kupac
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Prednosti
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Mane
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Ova recenzija je napisana za TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Ova recenzija je napisana za TAM3505M2 Hudobný mikrosystém