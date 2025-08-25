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Mikro muzički sistem

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Mikro muzički sistem

TAM3505M2/12

Mikro muzički sistem

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Podržava kontrolu odabranih modela Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikrosistema, CD soundmachine uređaja i prenosivih radio uređaja.

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Aplikacija Philips Entertainment

Uputstva i Dokumentacija

Lokalizovani komercijalni letak

  • PDF datoteka, 1.8 MB
  • 25 August 2025

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 2.7 MB
  • 7 May 2025

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Garancija

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