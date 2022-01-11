2 godine garancije
Obustavljeno
TAPH805BK/00
Drajveri od 40 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje preko ušiju
Ove slušalice su na visini zadatka na svakom putovanju. Punjenje traje samo 2 sata. Dobijate 30 sati reprodukcije (ili razgovora) sa isključenim aktivnim redukovanjem buke, odnosno 25 sati sa uključenim. Dva nivoa brzog punjenja, Rapid Charge i Quick Charge, pružaju dodatnih 2 ili 6 sati reprodukcije.
Zaboravite na sve uz aktivno redukovanje buke. Pomoću jednog dugmeta prigušite buku voza ili užurbane kancelarije. Ako ste u pokretu, možete da slušate muziku, ali i da čujete zvukove oko sebe u Awereness režimu.
Od plejliste do podcast sadržaja, savršeno doterani neodimijumski akustički drajveri daju dubok bas i jasne frekvencije srednjeg opsega. Mekani jastučići pokrivaju cele uši i stvaraju zaptivanje koje pasivno izoluje spoljnu buku. Traka za glavu je lagana, lako podesiva i glatka: ove slušalice vam se neće uplesti u kosu.
3.7
od 5
74
Komentari
11/01/2022
Hrvatska
Vrlo dobar proizvod
Vrlo dobre slušalice. Zvuk odličan, kvaliteta izrade, udobnost... Nemam niti jednu zamjerku!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Ivan KG
24/03/2020
Hrvatska
Odlične slusalice
Odlicne slušalice. Lepo stoje na glavi, zvuk je odličan, brzo se pune a traju po nekoliko dana. Ja sam imao sreće da ih kupim na odličnom popustu tako da sam prezadovoljan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije
Rebeka33
06/07/2020
Slovenija
Dober frekvenčni obseg, najboljši ANC doslej
Preizkusil sem že kar nekaj ANC slušalk. res je, da te Philipsove niso ravno poceni, ampak sem jih nabavil po priporočilu. ANC - dušenje šumov iz okolice deluje res vrhunsko, super so za predvajanje glasbe, za učenje na daljavo, pa tudi za igranje iger, saj se lahko popolnoma skoncentriraš na svoje zadeve. Mikrofon je tudi zelo dober, sam me ostali slišijo povsem razločno.
Prednosti
Kakovost zvoka, ANC, natančen mikrofon, ne tiščijo ušes, kot nekatere druge
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti
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