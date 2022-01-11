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  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
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  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
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  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom
  • Upravljajte tišinom

Obustavljeno

Bež. sluš. za preko ušiju zvuk. visokog kvaliteta

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Komentari
Upravljajte tišinom
Slušajte muziku, a ne kišu. Možete da kontrolišete funkciju aktivnog redukovanje buke na ovim bežičnim slušalicama koje se nose na ušima, u skladu sa situacijom. Uz 30 sati reprodukcije i fleksibilno brzo punjenje, pokriveni ste za celo putovanje
Pogledajte sve prednosti

Bežične slušalice koje se nose na ušima, sa aktivnim redukovanjem buke

Upravljajte tišinom

  • Drajveri od 40 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje preko ušiju

30 sati reprodukcije ili razgovora (25 sati sa uključenim aktivnim redukovanjem buke)

Ove slušalice su na visini zadatka na svakom putovanju. Punjenje traje samo 2 sata. Dobijate 30 sati reprodukcije (ili razgovora) sa isključenim aktivnim redukovanjem buke, odnosno 25 sati sa uključenim. Dva nivoa brzog punjenja, Rapid Charge i Quick Charge, pružaju dodatnih 2 ili 6 sati reprodukcije.

Aktivno redukovanje buke (ANC). Prepustite se, ne propuštajte muziku.

Zaboravite na sve uz aktivno redukovanje buke. Pomoću jednog dugmeta prigušite buku voza ili užurbane kancelarije. Ako ste u pokretu, možete da slušate muziku, ali i da čujete zvukove oko sebe u Awereness režimu.

Glatka, podesiva traka za glavu. Mekani jastučići

Od plejliste do podcast sadržaja, savršeno doterani neodimijumski akustički drajveri daju dubok bas i jasne frekvencije srednjeg opsega. Mekani jastučići pokrivaju cele uši i stvaraju zaptivanje koje pasivno izoluje spoljnu buku. Traka za glavu je lagana, lako podesiva i glatka: ove slušalice vam se neće uplesti u kosu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.7

od 5

74

Komentari

11/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo dobar proizvod

Vrlo dobre slušalice. Zvuk odličan, kvaliteta izrade, udobnost... Nemam niti jednu zamjerku!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlične slusalice

Odlicne slušalice. Lepo stoje na glavi, zvuk je odličan, brzo se pune a traju po nekoliko dana. Ja sam imao sreće da ih kupim na odličnom popustu tako da sam prezadovoljan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Bež. sluš. za preko ušiju za zvuk visoke rezolucije

06/07/2020

Slovenija

Slovenija

Dober frekvenčni obseg, najboljši ANC doslej

Preizkusil sem že kar nekaj ANC slušalk. res je, da te Philipsove niso ravno poceni, ampak sem jih nabavil po priporočilu. ANC - dušenje šumov iz okolice deluje res vrhunsko, super so za predvajanje glasbe, za učenje na daljavo, pa tudi za igranje iger, saj se lahko popolnoma skoncentriraš na svoje zadeve. Mikrofon je tudi zelo dober, sam me ostali slišijo povsem razločno.

Prednosti

Kakovost zvoka, ANC, natančen mikrofon, ne tiščijo ušes, kot nekatere druge

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAPH805BK Brezž. čezuš. slušalke z zvokom visoke ločljivosti

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