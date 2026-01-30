2 godine garancije
Kompaktni, prenosivi radio
Analogno biranje FM/AM stanica
Ugrađena litijum-jonska baterija
SOS svetlo koje treperi
Ovaj praktični prenosivi radio je vaš idealan saputnik kada dane provodite napolju. Detektuje jasne radio signale, puni druge uređaje i osvetljava put snažnom baterijskom lampom. Možete čak i da aktivirate glasan SOS alarm sa svetlom koje pulsira u hitnim slučajevima.
Ovaj praktični radio vas neće izneveriti. Napunite radio preko isporučenog USB-C kabla i moći ćete da slušate 32 sata radio program pri normalnoj jačini zvuka.
Nikada nećete ostati bez izvora napajanja! Uvek možete dobiti rezervno napajanje preko solarnih ploča na gornjoj strani radija ili okretanjem kurble. Radio takođe može da koristi 3 AAA baterije (ne isporučuju se). Preko USB-A priključka na radiju možete puniti druge uređaje u hitnim slučajevima.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Verifikovani kupac
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Ova recenzija je napisana za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Ova recenzija je napisana za TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Prednosti
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Mane
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAR1609 Przenośne radio z latarką
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAR1609 Przenośne radio z latarką