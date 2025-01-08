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Prenosivi radio sa baterijskom lampom
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TAR1609/00
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Podržava kontrolu odabranih modela Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikrosistema, CD soundmachine uređaja i prenosivih radio uređaja.
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