2 godine garancije
LED svetlosni šou
Bass+ i Auracast™
20 sati reprodukcije
Traka za nošenje oko zgloba i otpornost na prskanje
Ovaj kompaktni prenosivi zvučnik ima odličnu snagu za svoju veličinu, sa 20 W maksimalne snage (10 W RMS) bogatog zvuka. Dvostruki pasivni radijatori i naša ekskluzivna tehnologija Bass+ održavaju bas dubokim i čvrstim — čak i ako slušate na nižim jačinama zvuka. Tu je i ugrađeni mikrofon, tako da ako primite poziv, možete da razgovarate bez korišćenja ruku.
Sa do 20 sati reprodukcije sa jednim punjenjem, muzika može da svira ceo dan i noć. Praktična traka za nošenje oko zgloba olakšava nošenje ovog zvučnika, a IPX5 konstrukcija otporna na prskanje štiti od kapi kiše i prosipanja. Punjenje od 30 minuta obezbeđuje 5 sati reprodukcije, a potpuno punjenje traje oko 2,5 sata.
Plejliste su spremne? Bluetooth® 5.4 donosi vam stabilnu vezu za besprekorno strimovanje. Mogućnost povezivanja sa više uređaja omogućava vam da se istovremeno povežete sa dva Bluetooth® uređaja, a možete priključiti prenosivi muzički plejer ili USB fleš disk u USB-A port na zvučniku.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Prednosti
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Mane
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Reč Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Reč Auracast™ i logotipi su zaštićeni žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.
IPX5 oznaka znači da je zvučnik zaštićen od mlazeva vode.