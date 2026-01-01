Obustavljeno
TAS4807B/00
Pokrenite se! Mali zvučnik koji pruža upečatljiv zvuk.
Surfujte. Trčite. Plešite. Boksujte. Šta god da vas pokreće, sa sobom možete da ponesete ovaj vodootporni zvučnik sa kul dizajnom u dve nijanse. Dobijate upečatljiv zvuk uprkos kompaktnim dimenzijama i traku koja olakšava nošenje zvučnika. Hajdemo!
IP67 zaštita od prašine/vode
Moćan bas
Ugrađen mikrofon za pozive
Do 12 sati muzike
Od parkova do kampova – ponesite muziku koju volite gde god da krenete! Ovaj prenosivi zvučnik daje jasan zvuk, a bas je snažan i upečatljiv uz dva pasivna hladnjaka. Želite još upečatljiviji zvuk? Uparite dva zvuka u stereo sistem koji pokreće zabavu.
Glasno uživate u melodijama? Ovaj zvučnik može da izdrži koliko i vi. Dobijate do 12 sati reprodukcije kada je zvučnik potpuno napunjen. Više nego dovoljno za vežbanje ili zabavu oko kamperske vatre.
Od staze, preko plaže, do bazena – IP67 oznaka garantuje da ovaj zvučnik možete da ponesete svuda. Odvojiva traka olakšava nošenje, dok vam Bluetooth domet do 20 m omogućava da ne propustite ni takt. Čak i ako je telefon dosta udaljen od zvučnika.
Komentari
Oznaka IP67 znači da je drajver zvučnika zaštićen od prašine i da može da se potopi u vodu dubine do 1 m na 30 minuta.