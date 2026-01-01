IP67 zaštita od prašine i vode. Spreman je za zabavu*.

Od staze, preko plaže, do bazena – IP67 oznaka garantuje da ovaj zvučnik možete da ponesete svuda. Odvojiva traka olakšava nošenje, dok vam Bluetooth domet do 20 m omogućava da ne propustite ni takt. Čak i ako je telefon dosta udaljen od zvučnika.