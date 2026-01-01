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  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS4807B/00

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna

Pokrenite se! Mali zvučnik koji pruža upečatljiv zvuk.

Surfujte. Trčite. Plešite. Boksujte. Šta god da vas pokreće, sa sobom možete da ponesete ovaj vodootporni zvučnik sa kul dizajnom u dve nijanse. Dobijate upečatljiv zvuk uprkos kompaktnim dimenzijama i traku koja olakšava nošenje zvučnika. Hajdemo!

Pogledajte sve prednosti

Pokrenite se! Mali zvučnik koji pruža upečatljiv zvuk.

  • IP67 zaštita od prašine/vode

  • Moćan bas

  • Ugrađen mikrofon za pozive

  • Do 12 sati muzike

Mali zvučnik. Upečatljiv zvuk.

Mali zvučnik. Upečatljiv zvuk.

Od parkova do kampova – ponesite muziku koju volite gde god da krenete! Ovaj prenosivi zvučnik daje jasan zvuk, a bas je snažan i upečatljiv uz dva pasivna hladnjaka. Želite još upečatljiviji zvuk? Uparite dva zvuka u stereo sistem koji pokreće zabavu.

12 sati reprodukcije. Neka se melodije ređaju.

12 sati reprodukcije. Neka se melodije ređaju.

Glasno uživate u melodijama? Ovaj zvučnik može da izdrži koliko i vi. Dobijate do 12 sati reprodukcije kada je zvučnik potpuno napunjen. Više nego dovoljno za vežbanje ili zabavu oko kamperske vatre.

IP67 zaštita od prašine i vode. Spreman je za zabavu*.

IP67 zaštita od prašine i vode. Spreman je za zabavu*.

Od staze, preko plaže, do bazena – IP67 oznaka garantuje da ovaj zvučnik možete da ponesete svuda. Odvojiva traka olakšava nošenje, dok vam Bluetooth domet do 20 m omogućava da ne propustite ni takt. Čak i ako je telefon dosta udaljen od zvučnika.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Oznaka IP67 znači da je drajver zvučnika zaštićen od prašine i da može da se potopi u vodu dubine do 1 m na 30 minuta.