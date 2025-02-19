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Glasno! Snažan zvuk za svaku avanturu.
Prepustite se melodijama koje vas pokreću! Snažni, upečatljivi zvuk ovog vodootpornog zvučnika možete da ponesete bilo gde. Vežbanje u parku ili zabava dok postavljate kamp? Uz 24 sata reprodukcije i traku za nošenje, uvek ste spremni za pokret.
IP67 zaštita od prašine/vode
Upečatljiv zvuk
Ugrađen mikrofon za pozive
Do 24 sata muzike
Od parkova do kampova – ponesite muziku koju volite gde god da krenete! Dva niskotonca od 70 mm i dva visokotonca daju snažan, jasan zvuk, a ovaj zvučnik takođe odlično izgleda. Želite još snažniji zvuk? Uparite dva zvučnika za stereo koji pokreće zabavu.
Uzastopno reprodukujete melodije? Ovaj zvučnik može da izdrži koliko i vi. Dobijate do 24 sata reprodukcije pomoću potpuno napunjenog zvučnika, a funkcija punjača vam omogućava da punite povezane uređaje bez zaustavljanja muzike.
Od staze, preko plaže, do bazena – IP67 oznaka garantuje da ovaj zvučnik možete da ponesete svuda. Odvojiva traka olakšava nošenje, dok vam Bluetooth domet do 20 m omogućava da ne propustite ni takt. Čak i ako je telefon dosta udaljen od zvučnika.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Jam jest
19/02/2025
Polska
2x Philips
Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2024-08-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2024-08-19
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb buli
ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt
Prednosti
hangzás
Mane
na
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2022-02-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Datum upotrebe 2022-02-13
Oznaka IP67 znači da je drajver zvučnika zaštićen od prašine i da može da se potopi u vodu dubine do 1 m na 30 minuta.