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  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija emocionalnog značaja
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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS7807B/00

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna

Glasno! Snažan zvuk za svaku avanturu.

Prepustite se melodijama koje vas pokreću! Snažni, upečatljivi zvuk ovog vodootpornog zvučnika možete da ponesete bilo gde. Vežbanje u parku ili zabava dok postavljate kamp? Uz 24 sata reprodukcije i traku za nošenje, uvek ste spremni za pokret.

Pogledajte sve prednosti

Glasno! Snažan zvuk za svaku avanturu.

  • IP67 zaštita od prašine/vode

  • Upečatljiv zvuk

  • Ugrađen mikrofon za pozive

  • Do 24 sata muzike

Snažan zvuk u kul pakovanju

Snažan zvuk u kul pakovanju

Od parkova do kampova – ponesite muziku koju volite gde god da krenete! Dva niskotonca od 70 mm i dva visokotonca daju snažan, jasan zvuk, a ovaj zvučnik takođe odlično izgleda. Želite još snažniji zvuk? Uparite dva zvučnika za stereo koji pokreće zabavu.

24 sata reprodukcije. Neka zabava traje.

24 sata reprodukcije. Neka zabava traje.

Uzastopno reprodukujete melodije? Ovaj zvučnik može da izdrži koliko i vi. Dobijate do 24 sata reprodukcije pomoću potpuno napunjenog zvučnika, a funkcija punjača vam omogućava da punite povezane uređaje bez zaustavljanja muzike.

IP67 zaštita od prašine i vode. Spreman je za zabavu*.

IP67 zaštita od prašine i vode. Spreman je za zabavu*.

Od staze, preko plaže, do bazena – IP67 oznaka garantuje da ovaj zvučnik možete da ponesete svuda. Odvojiva traka olakšava nošenje, dok vam Bluetooth domet do 20 m omogućava da ne propustite ni takt. Čak i ako je telefon dosta udaljen od zvučnika.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/02/2025

Polska

Polska

2x Philips

Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2024-08-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2024-08-19

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

a legjobb buli

ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt

Prednosti

hangzás

Mane

na

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Datum upotrebe 2022-02-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Datum upotrebe 2022-02-13

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Odricanje od odgovornosti

  1. Oznaka IP67 znači da je drajver zvučnika zaštićen od prašine i da može da se potopi u vodu dubine do 1 m na 30 minuta.