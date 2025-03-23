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  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka
  • Jasna reprodukcija zvuka

Potpuno bežične slušalice

TAT1108BL/00

4.7
| (9) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Plava
Plava
Jasna reprodukcija zvuka
Dobar zvuk za melodije i pozive. Ove potpuno bežične slušalice koriste drajvere od 6 mm za bogat zvuk i snažan bas, kao i AI mikrofon za jasne pozive. Uz IPX4 otpornost na prskanje i znoj i džepnu futrolu za punjenje za 15 sati reprodukcije.
Pogledajte sve prednosti

Jasna reprodukcija zvuka

  • Jasni pozivi

  • Drajveri od 6 mm za snažan bas

  • Ergonomski dizajn za udobnost

  • IPX4 otpornost na prskanje / znoj

Ne brinite. Do 15 sati reprodukcije sa futrolom.

Bez obzira na to koliko vam traje dan, sa ovim slušalicama ne morate da brinete. Dobijate 5 sati reprodukcije i dodatnih 10 sati pomoću praktične, džepne futrole za punjenje.

Prilagođeni drajveri od 6 mm za odličan zvuk i snažan bas

Slušajte zvuk onako kako je predviđeno. Ove slušalice imaju dinamičke drajvere od 6 mm prilagođenog dizajna za realističan doživljaj slušanja. Veliki kapacitet snage drajvera poboljšava dinamiku i bas kako nikada ne biste propustili ni takt.

AI mikrofon za jasne pozive

Ne dopustite da vas okolni zvukovi ometaju u slušanju. Ove slušalice imaju AI mikrofon koji koristi napredni AI algoritam za filtriranje buke koju ne želite da čujete, čime se garantuju jasni pozivi. Jasan zvuk poziva svaki put.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

9

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

23/03/2025

България

България

Philips zaposleni

Pohvala

[Employee of philipsglobal] Mnogo sa hubavi i silni bez problem kupete si unikalni Perfektni

Prednosti

Unisex perfekt

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Истински безжични слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Истински безжични слушалки

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Verifikovani kupac

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.