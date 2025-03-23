2 godine garancije
Jasni pozivi
Drajveri od 6 mm za snažan bas
Ergonomski dizajn za udobnost
IPX4 otpornost na prskanje / znoj
Bez obzira na to koliko vam traje dan, sa ovim slušalicama ne morate da brinete. Dobijate 5 sati reprodukcije i dodatnih 10 sati pomoću praktične, džepne futrole za punjenje.
Slušajte zvuk onako kako je predviđeno. Ove slušalice imaju dinamičke drajvere od 6 mm prilagođenog dizajna za realističan doživljaj slušanja. Veliki kapacitet snage drajvera poboljšava dinamiku i bas kako nikada ne biste propustili ni takt.
Ne dopustite da vas okolni zvukovi ometaju u slušanju. Ove slušalice imaju AI mikrofon koji koristi napredni AI algoritam za filtriranje buke koju ne želite da čujete, čime se garantuju jasni pozivi. Jasan zvuk poziva svaki put.
4.7
od 5
9
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Gucci0809
23/03/2025
България
Philips zaposleni
Pohvala
[Employee of philipsglobal] Mnogo sa hubavi i silni bez problem kupete si unikalni Perfektni
Prednosti
Unisex perfekt
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Истински безжични слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Истински безжични слушалки
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napisana za TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.