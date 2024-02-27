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Potpuno bežične slušalice

TAT1138BL/00

3.5

| (4) Komentari

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Plava
Plava

Jasna reprodukcija zvuka

Savršena reprodukcija zvuka. Ove potpuno bežične slušalice koriste drajvere od 13 mm za raskošan zvuk i snažan bas, kao i AI mikrofon za jasne pozive. Uz IPX4 otpornost na prskanje i znoj i džepnu futrolu za punjenje za 15 sati reprodukcije.

Pogledajte sve prednosti

Jasna reprodukcija zvuka

  • Jasni pozivi

  • Drajveri od 13 mm za snažan bas

  • Ergonomski dizajn za udobnost

  • IPX4 otpornost na prskanje / znoj

Posebno dizajnirani drajveri od 13 mm za bogat zvuk i snažan bas

Čujte zvukove onako kako su zamišljeni. Ove slušalice koriste posebno dizajnirane dinamičke drajvere od 13 mm kako bi vam pružile neverovatno iskustvo slušanja. Veliki kapacitet snage drajvera poboljšava dinamiku i bas, pa vam nijedan ritam neće promaći.

Ne brinite. Do 15 sati reprodukcije sa futrolom.

Bez obzira na to koliko vam traje dan, sa ovim slušalicama ne morate da brinete. Dobijate 5 sati reprodukcije i dodatnih 10 sati pomoću praktične, džepne futrole za punjenje.

AI mikrofon za jasne pozive

Ne dopustite da vas okolni zvukovi ometaju u slušanju. Ove slušalice imaju AI mikrofon koji koristi napredni AI algoritam za filtriranje buke koju ne želite da čujete, čime se garantuju jasni pozivi. Jasan zvuk poziva svaki put.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.5

od 5

4

Komentari

4
3
1

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Datum upotrebe 2024-01-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Datum upotrebe 2024-01-27

11/05/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Prednosti

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Mane

відсутність індикації заряду на кейсі.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum upotrebe 2023-04-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum upotrebe 2023-04-11

15/04/2026

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum upotrebe 2025-04-15

Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Datum upotrebe 2025-04-15

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  1. Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.