TAT1138BL/00
Jasna reprodukcija zvuka
Savršena reprodukcija zvuka. Ove potpuno bežične slušalice koriste drajvere od 13 mm za raskošan zvuk i snažan bas, kao i AI mikrofon za jasne pozive. Uz IPX4 otpornost na prskanje i znoj i džepnu futrolu za punjenje za 15 sati reprodukcije.
Jasni pozivi
Drajveri od 13 mm za snažan bas
Ergonomski dizajn za udobnost
IPX4 otpornost na prskanje / znoj
Čujte zvukove onako kako su zamišljeni. Ove slušalice koriste posebno dizajnirane dinamičke drajvere od 13 mm kako bi vam pružile neverovatno iskustvo slušanja. Veliki kapacitet snage drajvera poboljšava dinamiku i bas, pa vam nijedan ritam neće promaći.
Bez obzira na to koliko vam traje dan, sa ovim slušalicama ne morate da brinete. Dobijate 5 sati reprodukcije i dodatnih 10 sati pomoću praktične, džepne futrole za punjenje.
Ne dopustite da vas okolni zvukovi ometaju u slušanju. Ove slušalice imaju AI mikrofon koji koristi napredni AI algoritam za filtriranje buke koju ne želite da čujete, čime se garantuju jasni pozivi. Jasan zvuk poziva svaki put.
3.5
od 5
4
Komentari
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Datum upotrebe 2024-01-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Datum upotrebe 2024-01-27
demiudg
11/05/2024
Україна
Verifikovani kupac
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Prednosti
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Mane
відсутність індикації заряду на кейсі.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum upotrebe 2023-04-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum upotrebe 2023-04-11
Kojiko
15/04/2026
Україна
Verifikovani kupac
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum upotrebe 2025-04-15
Ova recenzija je napisana za TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Datum upotrebe 2025-04-15
Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.