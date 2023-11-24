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Potpuno bežične slušalice

Obustavljeno

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Potpuno bežične slušalice

TAT1207YL/00

Potpuno bežične slušalice

Obustavljeno

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Plava
Plava
Žuta
Žuta

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Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones vam omogućava da u potpunosti koristite prednosti svih mogućnosti slušalica. Možete da pristupite svim funkcijama koje će vam dati pružiti najbolji audio doživljaj sa mobilnog uređaja.

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Aplikacija Philips Headphones

Uputstva i Dokumentacija

Vodič za brzi početak - English (US)

  • PDF datoteka, 1.2 MB
  • 24 November 2023

Lokalizovani komercijalni letak

  • PDF datoteka, 517.7 kB
  • 24 June 2024

Garancija i servis

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Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

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