2 godine garancije
Obustavljeno
TAT1215BK/10
Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn
Bluetooth®
Više nema dosadnog eha kada razgovarate telefonom. Uz naše akustičko redukovanje eha, uvek dobijate jasnu vezu bez smetnji.
Mala futrola za punjenje ne može biti praktičnija, a ove potpuno bežične slušalice otporne su na prskanje iz svih pravaca. Ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete ako iznenada počne da pada kiša.
3.0
od 5
1
Pregled
OgiSsSsa
25/01/2025
Srbija
Moze i bolje da se nadju
Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.
Mane
Naveo sam u tekstu.
Ova recenzija je napisana za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha
Ova recenzija je napisana za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha