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Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

TAT1215BK/10

3
| (1) Pregled

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Plavi
Plavi
Uvek spremne za pokret
Postoji li nešto korisnije od potpuno bežičnih slušalica sa futrolom za punjenje koja može da stane u džep uskih farmerki? Ove slušalice za unutrašnjost uha otporne na prskanje i znoj daju odličan zvuk i vreme reprodukcije do 18 sati.
Pogledajte sve prednosti

Uvek spremne za pokret

  • Drajveri od 6 mm / zatvoreni dizajn

  • Bluetooth®

Neodimijumski drajveri od 6 mm. Jasan zvuk, snažan bas.

Ugrađeni mikrofon sa redukcijom eha, za jasan zvuk

Više nema dosadnog eha kada razgovarate telefonom. Uz naše akustičko redukovanje eha, uvek dobijate jasnu vezu bez smetnji.

IPX4 otpornost na prskanje i znoj

Mala futrola za punjenje ne može biti praktičnija, a ove potpuno bežične slušalice otporne su na prskanje iz svih pravaca. Ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete ako iznenada počne da pada kiša.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.0

od 5

1

Pregled

5
4
2
1

25/01/2025

Srbija

Srbija

Moze i bolje da se nadju

Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.

Mane

Naveo sam u tekstu.

Ova recenzija je napisana za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

Ova recenzija je napisana za TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

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