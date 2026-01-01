Odličan zvuk iz majušnih slušalica koje pristaju kao san

SecureFit teksturirani umeci za uši donose pristajanje koje deluje lakše i udobnije, uz kreiranje dobrog zaptivanja za još bolji zvuk. Funkcije kao što je Dynamic Bass omogućiće vam da uživate u punoj snazi omiljenih melodija čak i ako slušate tiho.