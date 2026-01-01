2 godine garancije
TAT1300BK/00
Male slušalice. Odlična vrednost.
Prirodan zvuk. Dinamičan bas.
Džepno kućište za punjenje
Udobni SecureFit umeci za uši
SecureFit teksturirani umeci za uši donose pristajanje koje deluje lakše i udobnije, uz kreiranje dobrog zaptivanja za još bolji zvuk. Funkcije kao što je Dynamic Bass omogućiće vam da uživate u punoj snazi omiljenih melodija čak i ako slušate tiho.
Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih padova u zvuku, a možete se povezati sa dva uređaja odjednom. Podržan je i Microsoft Swift Pair.
Malo kućište za punjenje lako staje u džep, ili možete da pričvrstite traku na otvor za traku* i zakačite kućište za torbu ili omču za kaiš. Mono režim znači da možete da koristite jednu slušalicu dok se druga puni.
Komentari
Traka nije uključena u pakovanje.